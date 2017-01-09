CORRECTED-BRIEF-Codere says Spanish Supreme Court partially rules in its favor in Pokerstars case (May 25)
* SAYS SPANISH SUPREME COURT RULES IN FAVOR OF CODERE VERSUS POKERSTARS
Jan 9 Harbin Dongan Auto Engine Co Ltd
* Says Chairman Lian Gang resigns due to change in job role
Source text in Chinese: bit.ly/2iUUD6o
Further company coverage: (Reporting by Beijing newsroom)
* SAYS SPANISH SUPREME COURT RULES IN FAVOR OF CODERE VERSUS POKERSTARS
* SAYS SPANISH SUPREME COURT RULES IN FAVOR OF CODERE VERSUS POKERSTARS