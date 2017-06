LISBOA, 14 Nov O índice PSI20 segue em queda, tal como os pares europeus, após Itália ter pago uma taxa de juro recorde num leilão de dívida, estando o Millennium bcp em contraciclo e a liderar o 'rebound' técnico dos bancos portugueses, disseram dealers.

O BCP, que disparou 5 pct para um máximo intraday de 0,108, segue a ganhar 3,88 pct para 0,107 euros, sendo responsável pela maioria do volume transaccionado hoje na bolsa portuguesas, tendo 43 milhões títulos do BCP trocado de mãos.

Na última sessão, o BCP tocou um novo mínimo de sempre em 0,097 euros, antes de encetar uma retoma.

* Negociaram-se 46 milhões de acções, ou 20 milhões de euros, na NYSE Euronext Lisbon.

Para Alfredo Mendes, trader do Banco Best, a valorização do BCP "é totalmente recuperação técnica, após as fortes quedas recentes e com os investidores a aproveitarem o BCP a preços de saldo".

"Tal como os outros bancos portugueses, o BCP caiu muito nos últimos tempos, não devido ao seu mau desempenho, mas sim à degradação do cenário soberano europeu", explicou, frisando: "havendo acalmia nos mercados de dívida soberana, este rebound do BCP tem espaço para continuar".

* O índice PSI20 cai 0,1 pct para 5.564,55 pontos com 12 títulos em queda, sete em alta e um estável.

* O Banco Espírito Santo cede 0,7 pct para 1,276 euros, tendo tocado um novo mínimo de 1,222 euros na sexta-feira passada.

* A liderar as quedas, a Altri recua 2,15 pct para 1,182 euros, a Zon Multimedia cede 2,49 pct para 1,96 euros e EDP Renováveis perde 0,91 pct para 4,36 euros.

* Em terreno positivo, o BPI sobe 0,24 pct para 0,416 euros, após ter descido ao mínimo de 0,385 euros na última sessão, a Brisa soma 0,56 pct para 2,344 euros e a Portugal Telecom sobe 0,48 pct para 5,004 euros.

* A Galp Energia está a recuperar da queda de mais de 13 pct de sexta-feira e da desvalorização mais ligeira do arranque de sessão de hoje, estando a ganhar 0,2 pct para 13,275 euros.

O preço alvo da Galp foi, esta manhã, revisto em baixa pela Goldman Sachs e o Credit Suisse, após ter sido muito penalizada, na última sessão, pelo anúncio da venda de 30 pct da sua subsidiária brasileira à chinesa Sinopec por 4.800 milhões de dólares (MD), um valor que desiludiu os analistas.

* Os principais índices europeus caem entre 0,3 pct e 0,7 pct, com os resultados de um importante leilão de dívida na Itália a anularem a tendência positiva do arranque da sessão das bolsas na Europa.

"Temos assistido a fortes ganhos nas últimas sessões. Apesar de haver progressos tanto na Itália como na Grécia, ainda há muita preocupação que leva os investidores a quererem encaixar mais-valias rapidamente", disse Joshua Raymond, da City Index.

Apenas as bolsas de Milão e Atenas se encontram em terreno positivo, com ganhos de, respectivamente, 0,4 pct e 0,6 pct, suportadas no maior optimismo quanto à capacidade dos novos Governos destes dois países implementarem programas de austeridade e fazer face aos seus avultados endividamentos.

Esta manhã, a Itália pagou uma taxa de juro recorde de 6,29 pct para colocar Obrigações do Tesouro (OT) a cinco anos, no primeiro leilão de dívida desde que o ex-Comissãrio europeu Mário Monti foi convidado a formar um Governo de emergência para fazer face à crise de dívida do país, que é encarado como o próximo país a poder ter que recorrer a ajuda externa.

As yields italianas a 10 anos ultrapassaram, na semana passada, a barreira dos 7 pct, a partir do qual a dívida dos países é considerável insustentável a longo prazo. Hoje, no mercado secundário de divída, as yields italianas a 10 anos rondam os 6,5 pct.

* Na Grécia, o novo primeiro-ministro Lucas Papademos enfrentará, na quarta-feira, uma moçao de confiança no Parlamento, antes da reunião dos ministros das Finanças da zona euro agendada para quinta-feira.

* O euro recua 0,97 pct para 1,3673 dólares.

* Tal como os mercados bolsistas europeus, os futuros norte-americanos inverteram para terreno negativo, com os futuros do Nasdaq a ceder 0,52 pct e os do Dow Jones a recuarem 0,16 pct.

* O contrato do barril de brent para Dezembro cai 0,81 pct para 113,35 dólares e o de crude perde 0,87 pct para 98,12 dólares. (Por Filipa Cunha Lima; Editado por Sérgio Gonçalves)