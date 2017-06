LISBOA, 14 Nov O índice PSI20 acompanhou os pares europeus num fecho negativo, reflectindo o desagrado dos investidores com a taxa de juro recorde paga por Itália, no leilão de dívida desta manhã, enquanto o Millennium bcp e o Banif dispararam num movimento de recuperação técnica, segundo operadores.

* Os principais índices europeus fecharam com quedas entre 0,46 pct e 2,13 pct. Apenas o índice grego encerrou em terreno positivo, com uma subida de 0,95 pct.

O novo Governo grego de Lucas Papademos deverá anunciar, ainda hoje, as principais políticas deste novo Executivo, antes da votação de uma moção de confiança, agendada para quarta-feira.

"Temos assistido a fortes ganhos nas últimas sessões. Apesar de haver progressos tanto na Itália como na Grécia, ainda há muita preocupação que leva os investidores a quererem encaixar mais-valias rapidamente", disse Joshua Raymond, da City Index.

* Itália pagou, esta manhã, uma taxa de juro recorde de 6,29 pct para colocar Obrigações do Tesouro (OT) a cinco anos, no primeiro leilão de dívida desde que o ex-Comissãrio europeu Mário Monti foi convidado a formar um Governo de emergência para fazer face à crise de dívida do país, que é encarado como o próximo país a poder ter que recorrer a ajuda externa.

As yields italianas a 10 anos subiram para os 6,8 pct face aos 6,5 pct no último fecho e as espanholas, para a mesma maturidade, avançaram para 6,13 pct de 5,87 pct no fecho de sexta-feira.

É a primeira vez que a taxa de juro das Obrigações do Tesouro espanholas superou a fasquia dos 6 pct, desde o mês de Agosto, altura em que o Banco Central Europeu (BCE) começou a comprar dívida espanhola no mercado secundário.

As yields portuguesas, a 10 anos, seguem estáveis nos 12,9 pct.

* Nos EUA, o Nasdaq cai 0,3 pct e o Dow Jones recua 0,2 pct.

* O índice PSI20 caiu 0,6 pct para 5.549,30 pontos, tendo sido transaccionados um total de 105 milhões de acções, ou 66 milhões de euros, na NYSE Euronext Lisbon.

"Foi uma sessão calma em Lisboa, com índice a ser arrastado pelo sentimento negativo do exterior, mas com o Millennium bcp e o Banif a fazerem um movimento de 'rebound' técnico, após terem renovado mínimos histórios na passada sexta-feira", realçou Luís Gonçalves, trader da GoBulling.

O BCP chegou a disparar 5 pct para um máximo intraday de 0,108 e fechou a ganhar 2,91 pct para 0,106 euros, sendo responsável pela maioria do volume transaccionado hoje na bolsa portuguesas, tendo 92 milhões títulos do BCP trocado de mãos.

Na última sessão, o BCP tocou um novo mínimo de sempre em 0,097 euros, antes de encetar uma retoma.

* O Banif subiu 3,65 pct para 0,284 euros, depois de na sexta-feirs ter caído para o mínimo de 0,25 euros.

* O Banco BPI fechou inalterado nos 0,415 euros e o BES desceu 1,17 pct para 1,27 euros, com os pares europeus.

* A liderar as quedas esteve a Sonae Indústria com uma descida de 3,67 pct para 0,578 euros, enquanto a EDP caiu 1,9 pct para 2,305 euros e a Portugal Telecom subiu 0,38 pct para 4,999 euros.

* O euro recua 1,33 pct para 1,3626 dólares.

* O contrato do barril de brent para Dezembro cai 1,59 pct para 112,35 dólares e o de crude perde 0,96 pct para 98,04 dólares. (Por Patrícia Vicente Rua; Editado por Sérgio Gonçalves)