LISBOA, 21 Nov O lucro líquido atribuível da Mota-Engil teve uma queda homóloga maior do que a prevista de 28,6 pct para 22 milhões de euros (ME) nos nove meses de 2011, penalizado pelo aumento dos custos financeiros, apesar da boa performance operacional das vendas e do EBITDA, anunciou a construtora.

Adiantou que a comparação homóloga do lucro também foi prejudicada pelo facto de, entre Janeiro e Setembro de 2011, a Mota-Engil se apropriar de menos resultados da sua subsidiária angolana dado que a casa-mãe entretanto vendeu 49 pct desta.

Uma Poll de seis analistas previa que o lucro da Mota-Engil se tivesse fixado nos 28 ME nos nove meses deste ano.

Contudo, a empresa realçou, em comunicado, que o resultado atribuível, ajustado dos resultados da Martifer, subiu 9,5 pct para 35 ME.

"Os resultados financeiros contribuíram para o resultado líquido do Grupo no montante negativo de 66 ME, o que representa um aumento de cerca de 36,7 pct face a idêntico período de 2010 dos encargos financeiros líquidos", referiu a empresa.

Frisou que "esta performance resultou do aumento de 13,3 ME nos juros líquidos suportados".

A Mota-Engil adiantou que as vendas e prestação de serviços cresceram, em termos homólogos, 6,4 pct para 1.556 ME, enquanto o EBITDA-Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization subiu 17 pct para 199 ME.

A média de estimativas dos analistas apontava para vendas de 1.571,6 ME e um EBITDA de 196 ME.

A maior construtora nacional realçou que a carteira de encomendas ascendia, no final de Setembro de 2011, a 3.308 ME, em linha com os 3.300 ME registados no final de 2010, dos quais cerca de 2.900 ME são relativos à área de negócio de Engenharia e Construção. (Por Patricia Vicente Rua; Editado por Sérgio Gonçalves)