* SI vai cortar dívida, afasta aumento capital

* Dívida líquida SI abaixo 700 ME 2011 é "viável"

* Co-CEO confiante melhoria resultados, apesar ambiente macro

LISBOA , 17 Nov A Sonae Indústria tem como uma prioridade a redução da sua elevada dívida em 2012, dado o agravar da crise na Europa, prevendo que o seu endividamento fique este ano abaixo de 700 milhões de euros (ME), face aos 718 ME no ano passado, disse o co-CEO, que não planeia fazer um aumento de capital.

A maior produtora portuguesa de painéis derivados da madeira, e número dois mundial do sector em capacidade instalada, tinha uma dívida líquida de 724 milhões de euros (ME), no final de Setembro último.

Os analistas têm mostrado preocupação com o nível de dívida líquida da SI e alguns acreditam que a empresa terá de fazer um aumento de capital, num contexto de difícil acesso a crédito e subida dos custos de financiamento.

"É um valor viável (dívida líquida abaixo de 700 ME em 2011) e a nossa expectativa para a evolução da mesma é a de continuar a baixar", afirmou Rui Correia, que é também o Chief Financial Officer (CFO) da SI, em entrevista escrita à Reuters.

Questionado sobre a Sonae Indústria planeia fazer um aumento de capital, respondeu: "não temos nada planeado relativamente a este tema".

A crise de dívidas soberanas na zona euro expandiu-se para além dos países periféricos e está agora a levar a uma escalada para máximos as 'yields' das maiores economias europeias.

Os encargos financeiros líquidos da SI tiveram um agravamento homólogo de cinco pct nos nove meses de 2011, para 37 ME, dos quais 22 ME corresponderam a juros líquidos, que aumentaram 23 pct.

Frisou que as necessidades de refinanciamento da empresa estão cobertas até ao quarto trimestre de 2012 e que a SI vai "continuar a trabalhar no refinanciamento da dívida".

Em Abril deste ano, a SI anunciou a contratação de um novo Programa de Papel Comercial de 50 ME, com o prazo mínimo de dois anos e máximo de cinco anos. Além disso, a sua subsidiária Tafisa Canadá anunciou, em Julho passado, a contratação de um financiamento sindicado de 81 milhões de dólares canadianos (59 ME) a cinco anos.

Sublinhou que a SI também vai prosseguir com a sua política de investimentos "de grande rigor", dando "prioridade a investimentos de rápido retorno".

O único investimento previsto é na África do Sul, onde a SI vai investir "três ME no curto prazo e a médio prazo mais 14 ME" na expansão da capacidade produtiva de MDF-Medium Density Fiberboard.

"No que diz respeito a capacidade de produção, iremos expandir a de MDF na África do Sul, com o objectivo de aumentar a nossa quota de mercado neste mercado promissor. Nos restantes mercados não prevemos alterações na capacidade de produção", afirmou.

A SI efectuou nos últimos anos uma reestruturação que passou pelo fecho de unidades, em França, na Alemanha e no Reino Unido e pela venda das operações no Brasil.

Actualmente, a empresa -- que é controlada em 51,356 pct pela Efanor, a holding de Belmiro de Azevedo -- detém 27 unidades em sete países, com uma capacidade instalada de 7,5 milhões de metros cúbicos.

RESULTADOS VÃO MELHORAR

Os resultados operacionais e financeiros da SI vão melhorar, suportados na estratégia que a empresa tem vindo a implementar para melhorar a sua eficiência.

"Apesar do ambiente macroeconómico ter vindo a enfraquecer devido à crise da dívida soberana em alguns países europeus, estamos confiantes que continuaremos a melhorar o nosso desempenho comparativamente a iguais períodos do ano anterior", afirmou.

"Vamos continuar focados na implementação das iniciativas que estão alinhadas com as nossas directrizes estratégicas e contamos que isso tenha impacto nos nossos resultados", disse, adiantando: "Estamos confiantes que vamos continuar a melhorar o nosso desempenho, suportado por ganhos em eficiência e por uma melhor gestão dos clientes".

Nos nove meses de 2011, as vendas consolidadas da SI tiveram um aumento homólogo de 6 pct nos nove meses de 2011 para 1.034 ME e o EBITDA recorrente subiu 2 pontos percentuais para 81 ME, tendo a margem EBITDA recorrente melhorado para 8 pct de 5,9 pct em Setembro de 2010.

No entanto, a empresa ainda teve um prejuízo de 54 ME face a -51 ME em igual período de 2010, pressionados por provisões não operacionais de 28 ME, e numa base recorrente o prejuízo diminuíu para 26 ME.

Os volumes vendidos têm vindo a aumentaram em todos os países onde a SI opera, excepto no Canadá, tendo tido uma subida de quase 5 pct nos últimos quatro trimestres.

Dado o fecho e venda de unidades, a capacidade utilizada aumentou 4 pontos percentuais face aos nove meses de 2010. (Por Elisabete Tavares; Editado por Sérgio Gonçalves)