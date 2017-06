LISBOA , 16 Nov O índice PSI20 segue em queda, pressionado pela descida de pesos-pesados como a EDP e a Jerónimo Martins, face à tendência indefinida dos pares europeus, num dia de grande volatilidade nos mercados accionistas, disseram operadores.

* Os principais índices europeus seguem a oscilar entre uma queda de 0,59 pct e um ganho de 0,82 pct, numa sessão marcada pelos receios de contágio da crise de dívida soberana na zona euro.

As bolsas europeias estiveram a subir durante a manhã suportadas na expectativa de que o Banco Central Europeu (BCE) estaria a comprar dívida soberana de Itália e Espanha, mas as dúvidas dos investidores regressaram.

* O Banco de Inglaterra (BoE) sinalizou que poderá ter de injectar mais dinheiro na economia britânica, que está à beira de uma contracção, tendo cortado as previsões para a inflação e o crescimento devido ao aprofundar dos receios sobre a crise da zona euro.

"As taxas voltaram a subir no mercado de dívida e o relatório do BoE veio reforçar os receios sobre a crise de dívida europeia", disse Pedro Lino, operador da Dif Broker.

* Os custos da dívida francesa subiram hoje pois a intervenção do BCE para acalmar o mercado não afastou a ideia de que a crise de dívida está a contagiar a segunda maior economia da zona euro.

O prémio da dívida francesa a 10 anos face aos 'bund' alemães disparou para máximos da era do euro.

Dívida Itália versus França, défice e yield

Comparação com níveis de 'bailout' Grécia, Irlanda, e Portugal

'Yields' de 'bonds' zona euro

* A taxa de juro das Obrigações do Tesouro portuguesas a 10 anos segue a subir para 12,85 pct de 12,79 pct ontem.

* O ministro das Finanças, Vitor Gaspar, e a 'troika' -- Comissão Europeia (CE), BCE e Fundo Monetário Internacional -- fazem, esta tarde, conferências de imprensa sobre a segunda avaliação trimestral do cumprimento das medidas do 'bailout' de Portugal.

* O euro desliza 0,33 pct para 1,349 dólares.

* Nos Estados Unidos, os futuros do Nasdaq descem 0,51 pct e os do Dow Jones recuam 0,62 pct.

* O PSI20 recua 0,43 pct para 5.481,98 pontos com nove títulos a descer e 11 a subir, tendo-se negociado 74,4 milhões de acções ou 28,6 milhões de euros na NYSE Euronext Lisbon .

* A ED-Energias de Portugal perde 1,25 pct para 2,298 euros a acompanhar as pares europeias.

* A JM desliza 0,97 pct para 12,735 euros ,também em sintonia com as congéneres na Europa.

* A Galp Energia perde 0,19 pct para 12,875 euros e a Portugal Telecom cai 0,43 pct para 4,919 euros.

* Na banca, o BES recua 2,0 pct para 1,225 euros enquanto o Millennium bcp avança 1,82 pct para 0,112 euros e o banco BPI soma 1,22 pct para 0,415 euros.

"O destaque em Lisboa é mesmo o BCP, que continua a recuperar após as quedas fortes e com volume que registou", disse o mesmo operador.

* Nota para o novo mínimo histórico da Sonae Indústria , em 0,525 euros, e da Zon Multimédia, em 1,872 euros.

* O contrato do barril de brent para Dezembro desliza 0,35 pct para 111,79 pontos e o de crude cai 0,09 pct para 99,28 euros. (Por Elisabete Tavares; Editado por Filipa Cunha Lima)