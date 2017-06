LISBOA , 16 Nov O índice PSI20 fechou no vermelho, pressionado pelas quedas do BES e das energéticas, face a uma Europa indefinida, num dia de grande volatilidade, mas em que o optimismo em redor dos novos governos de Itália e Grécia permitiram algum alívio, disseram dealers.

* Os principais índices europeus fecharam entre uma queda de 0,33 pct e uma subida de 0,81 pct, no dia em que foi conhecido o novo executivo de Mario Monti, que acumula a pasta da Economia com a de Primeiro-Ministro, em Itália.

* As 'yields' dos países periféricos, e também de França, aliviaram dos máximos da manhã, após a intervenção do Banco Central Europeu, no mercado secundário, mas os investidores permanecem nervosos com um eventual contágio da crise de dívida a outros países da zona euro.

"O dia nas bolsas foi marcado por uma grande volatilidade, com a intervenção do BCE a acalmar as yields e as bolsas, depois o Banco de Inglaterra reviu em baixa o crescimento do país, reacendendo os receios dos investidores", disse Pedro Lino, operador da Dif Broker.

* O diferencial das Obrigações do Tesouro (OT) francesas, a 10 anos, face aos 'bund' alemães disparou para máximos da era do euro, nos 3,75 pct, mas segue agora a aliviar.

* A taxa de juro das Obrigações do Tesouro italianas, para a mesma maturidade, aliviaram das subidas da mnahã, mas estão ainda acima dos 7 pct, e as portuguesas seguem inalteradas nos 12,8 pct.

* O euro cede 0,23 pct para 1,3505 dólares, mas recupera dos mínimos de um mês, fixados, durante a manhã.

* O Banco de Inglaterra (BoE) sinalizou que poderá ter de injectar mais dinheiro na economia britânica, que está à beira de uma contracção, tendo cortado as previsões para a inflação e o crescimento devido ao aprofundar dos receios sobre a crise da zona euro.

* Do outro lado do Atlântico, o índice Dow Jones cai 0,6 pct e o Nasdaq desce 0,55 pct, reflectindo também preocupações em relação a um contágio da crise de dívida soberana europeia.

* O PSI20 recuou 0,38 pct para 5.485,13 pontos com nove títulos a subir, nove quedas e dois inalterados, tendo-se negociado 110 milhões de acções ou 59 milhões de euros na NYSE Euronext Lisbon.

* A EDP-Energias de Portugal perdeu 1,2 pct para 2,299 euros e a Galp Energia caiu 0,7 pct para 12,81 euros.

* O peso-pesado, Portugal Telecom, perdeu 0,59 pct para 4,911 euros.

* Na banca, o BES recuou 1,44 pct para 1,232 euros enquanto o Millennium bcp fechou inalterado nos 0,11 euros e o banco BPI subiu 2,93 pct para 0,422 euros.

* Nota para o novo mínimo histórico da Sonae Indústria , em 0,525 euros, e da Zon Multimédia, em 1,872 euros.

* O contrato do barril de brent para Dezembro desliza 0,11 pct para 112,06 pontos enquanto o de crude avança 2,46 pct para 101,82 euros. (Por Patrícia Vicente Rua)