LISBOA, 18 Nov O prejuízo da Martifer subiu para 34,7 milhões de euros (ME), no nove meses de 2011, face a um prejuízo de 3,5 ME, no período homólogo de 2010, penalizado pela queda dos resultados operacionais e pelo aumento dos custos financeiros, anunciou a empresa.

Adiantou que os proveitos operacionais tiveram, entre Janeiro e Setembro deste ano, uma queda homóloga de 11,4 pct, numa base comparável, para os 361,3 ME, explicando que "o forte crescimento dos proveitos operacionais da Martifer Solar não foi suficiente para compensar a redução de proveitos na área de negócio de Construção Metálica".

Já o EBITDA consolidado foi de -4,9 ME, face aos 39,8 ME, entre Janeiro e Setembro de 2010, com a margem EBITDA a cair para -1,4 pct de 9,8 pct, "devido à fraca performance operacional na Construção Metálica, prejudicada pela redução de actividade em geral verificada no sector e pelo plano de reestruturação em curso, cujos resultados apenas serão visíveis em 2012".

"A Martifer publicou um muito fraco conjunto de resultados, com o segmento de Construções Metálicas a evidenciar um trimestre desastroso", salientou o Caixa Banco de Investimento, no Equity Daily.

Em reacção aos resultados, as acções da Martifer descem 3,74 pct para 1,03 euros, superando a queda de 0,35 pct do índice PSI20.

"Devido à baixa actividade no segmento eólico, à redução de actividade na Península Ibérica e na Europa de Leste e ao reescalonamento temporal na execução de alguns projectos já em carteira, a área de negócios de Construção Metálica apresentou, no período, um decréscimo de 31,3 pct nos proveitos, comparando com o mesmo período do ano anterior", explicou a Martifer.

Frisou que "gradualmente, a queda no mercado Ibérico vai ser compensada por outras geografias, tais como o Reino Unido, a França e o Brasil".

Quanto ao negócio Solar, teve um crescimento de 30 pct nos proveitos, para 185,9 ME, "resultado da estratégia implementada durante 2010, em que a Martifer Solar diversificou a sua actividade para diversas geografias de forma a tirar partido da atual tendência favorável do setor fotovoltaico".

"Os resultados da Martifer nos 9-meses de 2011 revelaram principalmente a forma como uma temível performance do segmento de Construções Metálicas, no trimestre, se traduziu em resultados líquidos profundamente negativos", sublinhou o Caixa BI.

"Por outro lado, o segmento Solar portou-se de acordo com as nossas estimativas, parcialmente compensando os problemas do segmento de Construções Metálicas. Na nossa opinião, este conjunto de resultados apenas vem reforçar a nossa recomendação "Sell" para a Martifer.", acrescentou.

A empresa explicou ainda que os seus encargos financeiros ascenderam a -17,5 ME de 1,0 ME, no período homólogo de 2010, incluindo as mais-valias líquidas de 4 ME resultantes da venda das participações na Home Energy, REpower Portugal, Arestalfer e nos parques eólicos de Leki Dukielskie e Bukowsko na Polónia.

A dívida líquida do grupo desceu 44,9 ME para 356,4 ME no final de Setembro de 2011, face a Junho deste ano, após a venda dos parques eólicos na Polónia.

"É objectivo do grupo Martifer a obtenção de um nível de endividamento entre 230-250 ME até ao final de 2013", frisou a empresa, realçando que pretende "prosseguir uma redução adicional de 106 a 126 ME, nos próximos dois anos (2012 e 2013), através da venda de activos não-core, especialmente parques eólicos, projectos solares e, residualmente, pela venda de projectos imobiliários". (Por Patricia Vicente Rua; Editado por Elisabete Tavares)