Por Sergio Goncalves e Daniel Alvarenga

LISBOA, 17 Nov A exigência das autoridades europeias para a banca portuguesa reforçar mais a base de capital é errada e vai asfixiar as empresas portuguesas, disse o CEO do BPI, que está em rota de colisão com a 'troika' que monitoriza o 'bailout' de Portugal.

"O rácio de capital mínimo (core-Tier 1) exigido agora (pela 'troika'), 10 pct no final de 2012, é o dobro do que tinhamos há quatro anos e, fazer isto no meio de uma crise económica, eu considero uma estupidez total", adiantou Fernando Ulrich, numa conferência.

"Eu não resisto a fazer um apelo para que acabem com as conferências de imprensa da 'troika'", disse o CEO do BPI, perante a plateia de mais de 300 empresários.

O CEO do terceiro maior banco cotado português frisou: "gosto muito de ouvir o nosso Governo, acho que está a fazer um bom trabalho, gosto muito de ouvir o nosso ministro das Finanças que é muito mais brilhante, competente e até tem muito mais sentido de humor do que os senhores da 'troika'".

"Mas, ter de ouvir funcionários, não sei se de quinta linha ou de sétima linha, não eleitos democraticamente, a virem-nos dizer o que temos de fazer, por favor poupem-nos e venha a união política porque, se estivessemos em união política, o meu voto conta para eleger a senhora Merkel que nessa altura fica a mandar na Europa", afirmou o Chief Executive Officer (CEO).

No âmbito do 'bailout' de 78.000 milhões de euros (ME) de Portugal, a 'troika' -- Comissão Europeia (CE), Banco Central Europeu (BCE) e Fundo Monetário Internacional (FMI) -- impôs que os bancos portugueses tenham de atingir um core-Tier 1 de 9 pct no final de 2011 e de 10 pct no fim de 2012.

Os grandes bancos portugueses já cumprem ou estão em vias de cumprir o 'target' de 2011, mas os líderes europeus decidiram recentemente que a banca europeia tem de ter um core-Tier 1 de 9 pct em Junho de 2012, valorizando de forma prudente, a preços de mercado, as carteiras de dívida soberana.

O Banco de Portugal, usando critérios da Associação Bancária Europeia, estima que esta decisão dite adicionais necessidades de capital de 7.800 ME para os bancos portugueses.

PROBLEMA É LIQUIDEZ, NÃO CAPITAL

Fernando Ulrich vincou que, ao contrário do que defendem as autoridades europeias, "os rácios de capital agora deviam ser mais baixos e, em épocas de crescimento, deviam ser mais altos", frisando que o problema não é de falta de capital, mas a falta liquidez e a dificuldade de financiamento da economia.

"O financiamento é um problema muito grave para a economia portuguesa e, a prolongar-se muito tempo, vai asfixiar as empresas", alertou o CEO do BPI.

Afirmou que está contra a recente decisão de aplicar "descontos consideráveis" (haircuts) ao valor de obrigações do Tesouro dos Estados europeus, no crédito ao Estado, regiões autónomas e autarquias.

"Não consigo entender o racional. Não tem contributo para o bem estar da economia e das populações. Em cima disto, no caso português, ainda vieram por em dúvida a qualidade das políticas dos bancos na avaliação do risco do crédito", afirmou.

Adiantou que, mesmo que o resultado até seja bom, "o sinal que deram é que o rigor na concessão de crédito tem de ser muito maior do que foi até agora".

"Como eu não sei se não me voltam a por uma exigência de capital de 40 pct por ter um crédito a uma autarquia local eu nunca mais empresto a uma autarquia local como é óbvio", disse, realçando que as entidades públicas "vão ter de viver com excedentes globais e as empresas, só as de muito bom rating e com muito boa qualidade, é que podem esperar ter crédito".

Fernando Ulrich destacou que, ao contrário de outros bancos, o BPI já cumpre a meta do rácio de desalavancagem -- crédito/depósitos -- de 120 pct no final de 2014, não sendo esta uma restrição à concessão de crédito por parte do banco.

"O que eu mais quero é dar crédito, o nosso negócio, a nossa sobrevivência, a nossa vitalidade, a nossa rentabilidade depende de fazer crédito e de trabalhar com as empresas e em particular com as boas", afirmou.

"Isto não é um problema de não ter vontade ou de não querer é porque com este conjunto de camisas de forças em que estamos envolvidos, de facto, só preenchem todos os requisitos que nos são impostos um número de empresas muito menor do que no passado", concluiu. (Editado por Elisabete Tavares)