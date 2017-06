LISBOA, 18 Nov O PSI20 fechou praticamente na linha de água, com a forte subida do Millennium bcp a ser contrariada pelas quedas da Galp e Cimpor, face a uma Europa indefinida, num dia em que as 'yields' da periferia aliviaram dos máximos, disseram dealers.

* Os principais índices na Europa encerraram sem tendência definida, após terem tocado em mínimos de seis semanas, com a recuperação do euro a ser contrabalançada pelo desacordo entre Alemanha e Reino Unido quanto ao papel que deverá ter o Banco Central Europeu (BCE).

As bolsas europeias oscilaram entre uma queda de 1,11 pct e uma subida de 0,48 pct.

"E a volatilidade continuou, à semelhança do que aconteceu durante toda a semana, com os mercados a mostrarem-se agradados com o voto de confiança dado ao novo Governo italiano e desagradados com o desacordo entre a Chanceler alemã e o primeiro-ministro britânico", frisou João de Deus, trader da Dif Broker.

O euro recuperou dos mínimos de cinco semanas, face ao dólar, com notícias de que o BCE estaria a discutir com o Fundo Monetário Internacional (FMI) um empréstimo, de forma a dotar o FMI de recursos suficientes para 'resgatar' alguma das maiores economias da zona euro.

A moeda europeia aprecia 0,56 pct para 1,3533 dólares.

"O BCE continua a comprar dívida no mercado, nomeadamente espanhola e italiana, levando a um aliviar da pressão sobre as 'yields', contudo, o contágio da crise de dívida soberana às maiores economias europeias continua a preocupar os investidores", acrescentou o mesmo trader.

A taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas, a 10 anos, caíram para 6,7 pct face aos 6,9 pct do fecho de ontem e as espanholas, para a mesma maturidade, desceram para 6,4 pct de 6,5 pct ontem.

Ontem, Espanha pagou um valor não visto nos últimos 14 anos no leilão de dívida a 10 anos e o seu 'spread' de dívida a 10 anos sobre o 'Bund' alemão atingiu o máximo da era do euro. Em França, também disparam os custos de financiamento do país.

A subida das 'yields' de dívida soberana no mercado secundário mostra as dúvidas dos investidores acerca da capacidade da Europa resolver a sua crise de dívida soberana, com as alterações na liderança política na Grécia e em Itália a não acalmar os piores receios.

A yield das OT portuguesas segue estável nos 12,78 pct.

* Nos EUA, a sentimento é igualmente indefinido, com o Nasdaq a subir 0,35 pct e o Dow Jones a descer 0,21 pct.

* O PSI20 subiu 0,03 pct para 5.442,08 pontos, com 11 quedas e nove subidas, tendo-se negociado 134 milhões de acções ou 79 milhões de euros.

* A banca recuperou, após ter testado mínimos históricos sucessivos nas últimas semanas, com o Millennium bcp a disparar 8,85 pct para 0,123 euros. O BPI ganhou 2,33 pct para 0,439 euros, enquanto o BES desceu 0,16 pct para 1,23 euros.

* Brisa avançou 1,03 pct para 2,353 euros, no dia em que deu a conhecer ao mercado o 'guidance' para 2012.

A maior concessionária de auto-estradas em Portugal anunciou que prevê uma queda homóloga de 1 pct das receitas, devido à queda estimada de 6 pct do tráfego, contudo, manteve inalterado o dividendo de 0,31 euros por acção até 2013.

Em entrevista à Reuters, o Chief Financial Officer, João Azevedo Coutinho, frisou que a empresa está focada em manter um cash-flow resiliente à recessão em Portugal, num contexto de um 'bailout', e passar o "duríssimo" teste da queda do tráfego rodoviário, através de um forte corte dos custos operacionais e dos investimentos.

* Entre os pesos-pesados, a EDP subiu 0,52 pct para 2,323 euros enquanto a Portugal Telecom caiu 0,25 pct para 4.81 euros.

* A Cimpor recuou 2,91 pct para 4,874 euros, com vendas fortes no fecho.

* A Galp deslizou 2,46 pct para 12,10 euros, a descer mais do que o índice DJ Stoxx para as 'oil&gas'. As acções da petrolífera portuguesa têm estado pressionadas após o anúncio da venda de parte da sua subsidiária no Brasil por um valor inferior ao previsto, levando analistas a baixar as suas avaliações.

O Chief Executive Officer (CEO) da Galp, Manuel Ferreira de Oliveira, disse hoje que a italiana ENI está decidida a vender os 33,3 pct que detém na 'oil' portuguesa.

* O contrato do barril de brent de Janeiro cai 0,30 pct para 107,94 dólares e o de crude para Dezembro desce 1,20 pct para 97,63 dólares. (Por Patrícia Vicente Rua; Editado por Elisabete Tavares)