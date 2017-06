LISBOA, 21 Nov O índice PSI20 segue em queda com os pares europeus, mas com o Millennium bcp em contraciclo e a disparar 37 pct, com a expectativa que o seu maior accionista, a Sonangol, reforce decisivamente o capital do banco, disseram operadores.

* O BCP apreciou 37 pct para 0,168 pct, uma "forte subida, que está relaccionada com os rumores de que a Sonangol estará disposta a reforçar a sua posição no BCP, na sequência de uma reunião entre os primeiros-ministros português e angolano, na semana passada", disse Gualter Pacheco, trader da Gobulling.

A edição deste Sábado do 'Expresso' adiantou que, numa reunião entre o primeiro-ministro português, Pedro Passos Coelho e o congénere angolano, José Eduardo dos Santos, foi discutido o futuro do BCP, que passaria por um reforço da participação da Sonangol. A 'oil' angolana é o maior accionista do BCP, com uma participação de cerca de 11,5 pct.

"Este reforço é do interesse de ambas as partes: a Sonangol compra BCP a um bom preço e também é benéfico para o BCP ser alvo deste interesse comprador depois dos tempos mais recentes em que a forte queda do título reflecte as preocupações sobre o futuro do banco", referiu Gualter Pacheco.

O BCP iniciou, na semana passada, um movimento de recuperação técnica após os mínimos históricos sucessivos, dada a sua forte exposição à Grécia, onde tem uma subsidiária, e que tem sido um dos pontos críticos da crise de dívida soberana na zona euro.

O BCP não comenta esta forte valorização do título.

Dos 171 milhões de papéis transaccionados na NYSE Euronext Lisbon, o BCP é responsável pela maioria do volume, com 166 milhões de títulos.

* O índice PSI20 cai 0,59 pct para 5.409,99 pontos, com 14 quedas e seis subidas.

* Os concorrentes domésticos do BCP inverteram para terreno positivo, estando o Banco Espírito Santo a ganhar 3,33 pct para 1,271 euros, o BPI a subir 7,74 pct para 0,473 euros e o Banif a apreciar 4,21 pct para 0,297 euros.

O índice DJ Stoxx para a banca na Europa recua 2,59 pct.

* Em terreno negativo, a Galp Energia cede 2,31 pct para 11,82 euros, a Portugal Telecom recua 2,2 pct para 4,704 euros e a EDP-Energias de Portugal perde 0,99 pct para 2,30 euros.

* Após o fecho de bolsa serão conhecidos os resultados da Mota Engil, com a média de uma Poll de seis analistas a apontarem para uma queda homóloga de 9,7 pct do lucro líquido da Mota Engil nos nove meses de 2011, pressionado por um agravamento dos custos financeiros, apesar da subida das vendas e do crescimento operacional.

* Os principais índices na Europa caem até 1,8 pct, em mínimos de seis semanas, pressionados pela incapacidade de um comité do Congresso norte-americano avançar om um plano de corte do défice dos EUA.

Os mercados bolsistas acentuaram a tendência de queda após um relatório da Moody's, que salienta que a recente subida das taxas de juro da dívida francesa e o seu outlook económico mais fraco poderão ser prejudiciais para o rating de crédito do país.

"As notícias negativas estão a levar os investidores a sair do mercado", referiu Alexandre Le Drogoff, analista técnico da Aurel BGC, que prevê uma queda rápida do Euro STOXX 50 para mínimos desde 2009.

* Após um breve recuo com a mudança de Governo em Espanha, este fim-de-semana, as 'yields' do pais vizinho retomaram a tendência ascendente, com a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) a dez anos nos 6,57 pct de 6,4 pct na sessão anterior.

A yield das OT portuguesas a 10 anos sobe para 12,79 pct de 12,74 pct antes.

* O euro cede 0,36 pct para 1,3456 dólares, penalizado pelo alargamento dos spreads entre as yields italianas e espanholas face às 'bunds' alemãs.

* Os futuros do Nasdaq caem 1,16 pct e os do Dow Jones descem 1,24 pct, a fazer anterver uma abertura de Wall Street em terreno negativo.

* O contrato do barril de brent de Janeiro cai 0,69 pct para 106,82 dólares e o de crude desce 1,66 pct para 96,09 dólares. (Por Filipa Cunha Lima; Editado por Sérgio Gonçalves)