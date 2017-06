LISBOA, 22 Nov O PSI20 segue em alta, a acompanhar o movimento de recuperação técnica na Europa, embora a persistência dos receios em torno da crise de dívida soberana na zona euro limite os potenciais ganhos, segundo dealers.

"A incerteza quanto ao posicionamento das agências de rating deverá significar que qualquer recuperação deverá ser limitada", referiu Jeremy Batstone-Carr, da Charles Stanley.

"Isto não parece um mercado em que possamos entrar com muita confiança", acrescentou.

Ontem, a agência de notação financeira Moody's expressou a sua preocupação quanto ao impacto da recente subida das taxas de juro na dívida soberana francesa no seu rating AAA.

Entretanto, do outro lado do Atlântico, continua o impasse no Congresso quanto a um plano de redução do défice norte-americano.

* Os principais índices europeus seguem com valorizações inferiores a 1 pct, com o sector financeiro a liderar o movimento de recuperação técnica, após as fortes quedas de ontem.

* As yields da dívida soberana da periferia europeia e de França estão hoje novamente sob pressão altista, com a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) francesas a 10 anos em 3,51 pct de 3,48 pct ontem.

A taxa de juro das OT portuguesas a 10 anos está nos 12,83 pct face a 12,74 pct na sessão anterior.

* O euro soma 0,22 pct para 1,3517 dólares, com a moeda norte-americana próxima de máximos de seis semanas.

* O PSI20 soma 0,44 pct para 5.352,47 pontos, com 11 títulos em alta e nove em queda, tendo-se negociado 65,7 milhões de acções, ou 175 milhões de euros, na NYSE Euronext Lisbon .

Os analistas técnicos do BPI aconselham um postura neutral, alertando: "mercado débil, aguarda-se por uma situação mais estável".

Apontam como próximo nível de resistência do PSI20 os 5.390 pontos e de suporte nos 5.338 pontos.

* O Millennium bcp soma 2,21 pct para 0,139 euros, a Galp Energia avança 1,36 pct para 11,93 euros e a EDP-Energias de Portugal ganha 0,97 pct para 2,298 euros.

Ontem, o BCP disparou 37 pct para os 0,168 euros com um forte volume de 320 milhões de acções, devido à expectativa de reforço por parte do maior accionista, a Sonangol.

* A 'travar' uma maior subida do índice nacional, o Banco Espírito Santo cede 0,24 pct para 1,23 euros e a Portugal Telecom recua 0,96 pct para 1,951 euros, tendo já hoje descido ao mínimo desde 2008 em 4,625 euros.

* A Mota-Engil perde 1,67 pct para 1,06 euros. A maior construtora portuguesa anunciou ontem, após o fecho de bolsa, que o seu lucro líquido teve uma queda homóloga maior do que a prevista de 28,6 pct, nos nove meses de 2011, penalizado pelo aumento dos custos financeiros, apesar da boa performance operacional das vendas e do EBITDA.

* Após o fecho de bolsa, serão divulgados os resultados da Sonae.

* Os futuros do Nasdaq recuam 0,23 pct e os do Dow Jones cedem 0,05 pct, com os investidores a aguardarem os dados do Produto Interno Bruto (PIB) norte-americano no terceiro trimestre de 2011.

* O contrato do barril de brent para Janeiro sobe 0,51 pct para 107,44 dólares e o de crude ganha 0,59 pct para 97,91 dólares. (Por Filipa Cunha Lima; Editado por Elisabete Tavares)