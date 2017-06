LISBOA, 22 Nov O Parlamento português aprovou hoje, na generalidade, a linha de 12.000 milhões de euros (ME) para a recapitalização da banca nacional, contida no programa de ajuda externa a Portugal, disse a presidente da Assembleia da República (AR).

Adiantou que o diploma foi aprovado com os votos favoráveis dos dois partidos que suportam o Governo -- Partido Social Democrata (PSD) e CDS-PP -- e da maioria dos deputados do maior partido da Oposição -- Partido Socialista (PS).

"A proposta de lei foi aprovada. Teve o voto a favor dos senhores deputados do PSD, do CDS e do PS, os votos contra do PCP, do Bloco de Esquerda d'Os Verdes e a abstenção de dois deputados do PS", disse a presidente da AR, Assunção Esteves.

Portugal está sob um 'bailout' de 78.000 ME, que exige o reforço dos rácios de capital da banca nacional, estando prevista uma linha de 12.000 ME para eventuais necessidades de recapitalização dos bancos e 35.000 ME em garantias estatais para emissão de dívida por parte dos bancos.

O 'resgate' impõe à banca portuguesa um rácio de Core Tier 1 mínimo de 9,0 pct em 2011 e de 10 pct em 2012.

O ministro das Finanças, Vitor Gaspar, sublinhou, durante o debate na AR, que "a intervenção (do Estado nos bancos), se necessário, e em termos subsidiários, depois de esgotadas as possibilidades de fontes de capital privados, tem de assegurar a defesa dos interesses dos contribuintes".

"É, de facto, a preservação desse interesse está, no contexto deste diploma, assegurado, uma vez que a intervenção se verificará apenas em instituições viáveis e será assegurada uma adequada remuneração dos recursos dos contribuintes. Não há, portanto, (...) qualquer privatização de dinheiro público", frisou o ministro.

"A directa intervenção pública na gestão (dos bancos) deve ser um último recurso, dada a desastrosa experiência de intervenção generalizada do sector público na gestão do sector financeiro", adiantou.

Os maiores bancos portugueses já cumprem ou estão em vias de cumprir a meta de capital de 2011, mas os líderes europeus decidiram recentemente que a banca na Europa tem de ter um core-Tier 1 de 9 pct em Junho de 2012, valorizando de forma prudente, a preços de mercado, as carteiras de dívida soberana.

Baseado nos critérios da Associação Bancária Europeia, o Banco de Portugal prevê necessidades adicionais de capital de 7.800 ME para os bancos portugueses.

O diploma hoje aprovado estabelece medidas de reforço da solidez financeira das instituiçoes de crédito, no âmbito da iniciativa para o reforço da estabilidade financeira e da disponibilização de liquidez nos mercados financeiros.

"A preocupação desta lei é operacionalizar, com outros diplomas que já trouxemos a esta AR, o conjunto de instrumentos para preservar a estabilidade financeira que estão previstos no programa de ajustamento económico e financeiro que assinámos, mas também na estratégia europeia nesta materia, e que tem sido desenvolvida no conselho Ecofin", lembrou Vitor Gaspar.

Adiantou que o Executivo está disponível "para melhorar este diploma, no sentido de fortalecer as garantias de estabilidade financeira e de fortalecer as garantias dos interesses dos contribuintes".

O documento vai agora ser discutido na especialidade, para depois ser receber a votação final em plenário.

A votação final global do Orçamento de Estado (OE) para 2012 está agendada para 29 de Novembro, tendo o PS já anunciado que, apesar de querer entretanto apresentar propostas para melhorar o OE 2012, voltará a abster-se no final para dar um sinal externo de coesão nacional quanto às metas do pacote de ajuda externa.

O OE para 2012 reforça a austeridade para o país cumprir os termos do 'bailout' e cortar o défice público para 4,5 pct em 2012 contra 5,9 pct de 2011 e 9,8 pct de 2010. (Por Elisabete Tavares; Editado por Filipa Cunha Lima)