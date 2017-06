Por Sergio Goncalves e Daniel Alvarenga

LISBOA, 22 Nov O envelope de 78.000 milhões de euros (ME) do 'bailout' de Portugal pode não ser suficiente e o país poderá precisar de mais 20.000 a 25.000 ME para financiar as empresas públicas que deixaram de ter acesso aos mercados, disse Carlos Pina, ex-secretário de Estado do Tesouro que negociou aquele 'resgate'.

Este ex-governante, que integrou a equipa do anterior Executivo socialista que em Maio último negociou o 'bailout' com a UE e FMI, disse que o programa de ajustamento foi "feito com o pressuposto de que as empresas públicas têm acesso aos mercados", alertando: "caso isso não aconteça, a situação muda".

"Há o risco de que os 78.000 ME não sejam suficientes. Podem faltar entre 20 a 25 mil milhões", disse Carlos Pina, na Sétima Conferência Anual da Ordem dos Economistas.

O Governo português e a 'troika' -- Comissão Europeia (CE), Banco Central Europeu (BCE) e Fundo Monetário Internacional (FMI) -- têm reiterado que os 78.000 ME são adequados e não é necessário aumentar o montante do 'bailout'.

Os termos do resgate da União Europeia (UE) e do Fundo Monetário Internacional (FMI) previam que o Sector Empresarial do Estado (SEE) continuasse a financiar-se nos mercados financeiros, sobretudo nos externos, mas a queda sucessiva dos 'ratings' da República levou a cortes das notações de risco das empresas públicas e estas viram aqueles mercados fecharem-se.

Os bancos de Portugal têm substituído os mercados naquele financiamento ao SEE, mas os principais banqueiros portugueses têm urgido as autoridades a resolverem este problema, pois a banca nacional está muito dependente do financiamento do Banco Central Europeu (BCE) e, simultaneamente, tem de desalavancar garantindo que mantém o crédito ao sector privado produtivo.

A cedência de liquidez do Banco Central Europeu (BCE) aos bancos portugueses ficou praticamente estável em 45.539 milhões de euros (ME) em Outubro último, com a banca a manter bloqueado o financiamento no mercado interbancário. Em Setembro de 2011, o BCE tinha cedido 45.620 ME em liquidez aos bancos portugueses, contra o recorde histórico de 49.100 ME em Agosto de 2010.

O resgate impõe que Portugal tome medidas de austeridade duras para reduzir o elevado défice público do país para 5,9 pct este ano, de 9,8 pct em 2010, e para 4,5 pct no próximo ano.

Carlos Pina referiu que o esforço de redução do défice em 2012 é 'herculeo', referindo que taxas de juro a 10 anos acima dos 11 pct e taxas de juro a três meses acima de cinco pct, neste caso "inclusivamente superiores às da Grécia, podem ser suportáveis no curto prazo, mas não são absolutamente sustentáveis a prazo". (Editado por Elisabete Tavares)