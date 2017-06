(Acrescenta citações e background)

Por Sergio Goncalves e Daniel Alvarenga

LISBOA, 22 Nov Portugal tem um nível de dívida pública sustentável e o grande desafio é reganhar a credibilidade da política orçamental para voltar a financiar-se nos mercados internacionais em 2013, disse o ministro das Finanças.

"A recuperação da credibilidade da nossa política orçamental é um factor para que, em 2013, a economia portuguesa possa voltar a financiar-se em condições normais de mercado", afirmou Vitor Gaspar na conferência anual da Ordem dos Economistas.

Adiantou que "Portugal tem uma dívida pública sustentável e o desafio é estabelecer a necessária credibilidade", frisando que a recuperação da confiança dos agentes internacionais nas finanças públicas de Portugal passa "pelo cumprimento escrupuloso" das obrigações do 'bailout'.

O Governo prevê que a dívida pública de Portugal atinja o pico em 107 pct do Produto Interno Bruto (PIB) em 2013, face a 100,8 pct previstos para 2011, começando depois a recuar.

"Este reforço de credibilidade assume particular importância num contexto de crescentes perturbações nos mercados financeiros, associados às crises de dívida soberana na área do euro", afirmou.

Portugal está sob um 'resgate' de 78.000 milhões de euros (ME) da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional que impõe medidas de austeridade, para o país cortar o seu défice público em 2011 para 5,9 pct do Produto Interno Bruto (PIB), de 9,8 pct em 2010, e para 4,5 pct em 2012.

O Executivo projecta para 2012 um saldo primário positivo, o que não acontece desde 1999, uma variação do saldo estrutural em 4,4 pp, com o ajustamento a ser feito em dois-terços com redução de despesa e em apenas um-terço com aumento de receita, e com a despesa primária a retomar o nível de 2008.

"2012 será o primeiro ano em que as Administrações Públicas registarão um saldo primário positivo no valor de 0,7 pct do PIB. Será assim possível começar a colocar as Finanças Públicas numa trajectória sustentável para o futuro", disse Vitor Gaspar.

Realçou o "amplo consenso externo e interno" do OE2012, contando "com a confiança dos parceiros internacionais na estratégia orçamental", que foi reafirmada no âmbito do segundo exame trimestral ao 'bailout' feita pela 'troika' recentemente.

"Quero enfatizar o consenso nacional em torno da necessidade de ajustamento", disse, vincando que, nas últimas eleições, 80 pct dos eleitores votaram nos três partidos que subscreveram o 'bailout' -- Partido Social Democrata, CDS-PP e Partido Socialista.

Este consenso foi reflectido no Parlamento a viabilização do OE2012, com os votos da maioria dos deputados da maioria PSD-CDS/PP e a abstenção dos deputados do PS.

O ministro reiterou que um dos desafios é assegurar a estabilidade financeira em Portugal, sendo necessário "proceder a um significativo processo de desalavancagem do sistema bancário".

Esta desalavancagem tem de ter a "preocupação de compatibilizar o reequilíbrio do Balanço dos bancos com a manutenção de um fluxo apropriado de financiamento à economia, em particular ao sector privado e exportador".

"É fundamental promover o reforço dos capitais próprios dos bancos, processo no qual Portugal tem seguido uma abordagem em linha com a estratégia europeia", afirmou.

O 'bailout' de Portugal prevê uma linha pública de 12.000 ME, que foi aprovada hoje no Parlamento, à qual os bancos podem recorrer para reforçarem os seus capitais, caso não consigam fazê-lo através de mecanismos próprios e/ou de mercado.

O Governo prevê agora que a economia portuguesa tenha uma contracção de 1,6 pct em 2011, inferior à queda de 1,9 pct prevista no OE para 2012, mas a recessão deverá ser um pouco mais 'cavada' no próximo ano com o PIB a contrair-se 3 pct versus a anterior previsão de uma descida de 2,8 pct.

"Considero ser o mais importante desafio para Portugal: retomar uma trajectória de crescimento económico sustentável. Devemos encarar a crise económica e financeira como uma oportunidade", afirmou Vitor Gaspar.

Acrescentou que, "para que Portugal possa sair com sucesso da crise, é fundamental executar a agenda de transformação estrutural da economia portuguesa".

"A competitividade da economia portuguesa será construida com base num conjunto abrangente de reformas estruturais em diferentes sectores", referiu.

Afirmou que as reformas serão aceleradas em 2012, ano que será crucial para que a economia volte a crescer em 2013.

O Governo irá continuar o "ambicioso programa de privatizações" iniciado este ano e permitirá a abertura de empresas portuguesas ao capital estrangeiro e aos desafios da concorrência internacional.

Haverá reformas para liberalizar os mercados de bens e serviços para reduzir as rendas excessivas nos sectores mais protegidos, serão reforçados os mecanismos de concorrência e desenvolvimento de condições para a actividade empresarial, bem como será dada prioridade à profunda reforma do sistema judicial e à flexibilização do mercado de trabalho.

"Deste profundo processo de transformação resultará uma economia mais aberta ao exterior, que irá permitir o acesso a financiamento externo sem incorrer em endividamento adicional e o aprofundamento da integração de Portugal no mercado único europeu", disse o ministro das Finanças. (Por Sérgio Gonçalves; Editado por Elisabete Tavares)