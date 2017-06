(Repete notícia divulgada ontem ao fim da tarde)

LISBOA, 23 Nov O lucro líquido da Sonae teve uma queda homóloga menor do que o previsto de 14 pct, entre Janeiro e Setembro de 2011, pressionado por um aumento das depreciações e amortizações e pela queda do consumo na Península Ibérica, que afectou sobretudo o retalho especializado, anunciou a Sonae.

A maior retalhista portuguesa adiantou que teve um lucro atribuível de 84 milhões de euros (ME) nos nove meses deste ano, face aos 78 ME esperados pela média de uma Poll de analistas, tendo os encargos com depreciações e amortizações aumentado 13 ME para 231 ME.

O volume de negócios da Sonae teve uma queda homóloga de 1,4 pct para 4.172 ME, mas as receitas do negócio principal de retalho alimentar cresceram 2 pct para 2.421 ME, tendo tido um aumento de um pct, em base comparável de lojas, apesar da austeridade em Portugal imposta pelo 'bailout' do país.

Já as vendas no retalho especializado recuaram 1 pct para 861 ME no mesmo período "reflectindo a evolução de cerca de -13 pct das vendas no universo comparável de lojas".

Excluindo as gasolineiras, o volume de negócios consolidado do grupo ficou 'flat' em termos homólogos.

"Os ganhos de quota de mercado em Portugal, conseguidos através do posicionamento distintivo das nossas insígnias e da capacidade de resposta às alterações dos hábitos de consumo, aliado ao crescente contributo dos nossos negócios internacionais possibilitaram, neste período, a manutenção do volume de negócios consolidado", afirmou o CEO da Sonae, em comunicado.

O EBITDA-Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization recorrente caiu 2,0 pct para 471 ME "impactado pelo investimento na internacionalização da Sonae SR -- unidade de retalho especializado --, mas também pelo efeito da retracção do consumo nos mercados ibéricos, que se continua a sentir principalmente ao nível das categorias não-alimentares".

A mesma Poll previa um volume de negócios de 4.193,6 ME e um EBITDA de 473,1 ME.

"Face à retracção do rendimento disponível das famílias esperamos, durante o quarto trimestre, alguma deterioração das vendas no universo comparável de lojas em Portugal", sublinhou Paulo Azevedo.

Portugal está sob um 'bailout' de 78.000 ME da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional que impõe medidas duras, incluindo aumentos de impostos, para o país cortar o seu défice público em 2011 para 5,9 pct do Produto Interno Bruto (PIB), de 9,8 pct em 2010, e para 4,5 pct em 2012.

No terceiro trimestre deste ano, agravou-se a recessão em Portugal, com a economia portuguesa a contrair 0,4 pct face ao trimestre anterior, tendo as despesas de consumo final das famílias mantido uma acentuada diminuição.

O Governo prevê que o PIB contraia 1,9 pct este ano e 2,8 pct em 2012, em resultado das medidas de austeridade.

No entanto, o Chief Executive Officer da Sonae está confiante que o grupo vai continuar "a atingir ganhos de quota nos mercados" onde actua, "a fortalecer a estrutura de capitais e a implementar as orientações estratégicas", "nomeadamente com o prosseguir do caminho da internacionalização, embora a um ritmo mais lento" do que tinha ambicionado.

A Sonae prevê abrir 8 lojas de retalho especializado no exterior, ainda em 2011, e atingir as 136 unidades fora de Portugal, reforçando o seu crescimento internacional para reduzir a exposição à recessiva economia doméstica.

Até final de Setembro, o grupo abriu 37 lojas em Espanha, Turquia, Egipto e Cazaquistão.

Nos nove meses de 2011, a Sonae investiu um total de 235 ME.

No final de Setembro de 2011, o endividamento total líquido da Sonae totalizava 2.958 ME, "traduzindo uma forte redução de 178 ME ao longo dos últimos 12 meses".

As unidades de 'telecoms' e construção e gestão de centros comerciais da Sonae já tinham divulgado os seus resultados do terceiro trimestre.

A Sonaecom, dona do terceiro operador móvel, Optimus, duplicou, em termos homólogos, o seu lucro líquido para 57,1 ME nos nove meses de 2011.

O lucro líquido da Sonae Sierra cresceu 83 pct entre Janeiro e Setembro de 2011, face a igual período de 2010, para 27,3 ME. (Por Elisabete Tavares; Editado por Patrícia Vicente Rua)