LISBOA, 23 Nov Portugal está determinado em cumprir as metas orçamentais do 'bailout' e o Orçamento de Estado (OE) de 2012 é muito exigente, tendo de ser executado de forma disciplinada pois não poderá contar com receitas extraordinárias, disse o primeiro ministro.

Pedro Passos Coelho adiantou que, em 2012, "é preciso que aquilo que se passou neste ano e em anos precedentes nao volte a repetir-se", aludindo ao anterior recurso a receitas extraordinárias para o país cortar o défice público, dado que a execução orçamental teve grandes desvios face aos objectivos fixados.

Frisou: "sem recorrer a receitas extraordinárias, então nós temos de usar outra disciplina e outras tecnologias".

"Precisamos, neste caminho que estamos a fazer, de ser muito disciplinados. Fixámos um Orçamento de Estado (OE 2012) muito exigente e credível", disse Passos Coelho, numa conferência sobre telecomunicações.

Salientou que o OE para 2012 "não cria receitas fictícias e não faz sub-orçamentação, não corta o que não existe, mas é um OE de dificíl execução".

O resgate da União Europeia (UE) e do Fundo Monetário Internacional (FMI), no montante de 78.000 milhões de euros (ME), impõe que Portugal tome medidas de austeridade para reduzir o seu elevado défice público para 5,9 pct este ano, de 9,8 pct em 2010, e para 4,5 pct no próximo ano.

No entanto, em 2011 verificou-se um desvio significativo na execução do Orçamento, obrigando o Governo a colmatá-lo com receitas extraordinárias oriundas da transferência de fundos de pensões da banca para a esfera do Estado.

Assim, o Governo estima que o verdadeiro esforço de correcção orçamental, para atingir a meta de 4,5 pct do PIB em 2012 comparando com o valor real do défice sem receitas 'one-off' em 2011, ascenda a 5,3 pontos percentuais (pp) do Produto -- 3,5 pp com corte de despesa e 1,7 pct com aumento de receita.

"Para o conseguir, precisamos em primeiro lugar garantir execução, em segundo que a envolvente externa não seja demasiado adversa", afirmou o primeiro ministro.

No entanto, vincou: "se fôr demasiado adversa, demoraremos mais tempo a atingir os nossos objectivos, mas não desistiremos de os alcançar, naquilo que depender de nós não podemos falhar".

O ministro das Finanças realçou que "o cumprimento do défice é absolutamente crucial" e o Governo vai reforçar os mecanismos de controlo e acompanhamento orçamental, visando controlar, para além dos compromissos da Administração Central, também os das Administrações Regionais e Locais e de empresas públicas.

Vitor Gaspar reiterou que Portugal teria sempre de fazer um ajustamento com ou sem a actual crise sistémica da área do euro que, contudo, torna este exercício "mais difícil e mais exigente".

"Não existem no OE de 2012 quaisquer margens de segurança injustificadas", adiantou Vitor Gaspar, vincando que "os peritos da 'troika' consideraram que as medidas do OE para 2012 são coerentes, adequadas e suficientes".

"Queremos para o ano atingir um excedente primário e chegar a 2015 com quase equilibrio orcamental e quase equilibrio da balanca externa. Esse é o nosso propósito", disse Passos Coelho.

Portugal passou com sucesso a segunda avaliação ao cumprimento das medidas do 'bailout' da UE e do FMI, e a 'troika' está "muito satisfeita", mas urgiu o país a executar reformas estruturais que o Governo se comprometeu para aumentar o crescimento potencial da economia.

Esta semana, o ministro das Finanças, Vitor Gaspar, referiu que a economia portuguesa deverá ter uma contracção de 1,6 pct em 2011, inferior à queda de 1,9 pct prevista no OE para 2012, mas a recessão deverá ser um pouco mais 'cavada' no próximo ano com o PIB a contrair-se 3 pct versus a anterior previsão de uma descida de 2,8 pct.

EUROPA PRECISA APERFEIÇOAR UNIÃO POLÍTICA E ECONÓMICA

Passos Coelho salientou que "a União Monetária precisa de se aperfeiçoar como uma união política e económica", destacando que o princípio de solidariedade europeia, pressuposto na emissão de dívida conjunta, já existe.

"O princípio das Eurobonds já existe ao nível do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira, na medida em que há uma emissão conjunta de dívida europeia a partir de contribuições que os vários Estados fazem para esse fundo. Esse fundo beneficia do rating das economias com melhor rating europeu para apoiar as economias com pior rating europeu", afirmou.

"Não sou um opositor, antes pelo contrário, sou um defensor de que um dia possamos vir a ter, na Europa, um Tesouro europeu que emite obrigações europeias, mas olhar para essa solução como uma solução de curto ou médio prazo parece-me que é estarmo-nos a enganar-nos a nós próprios", afirmou.

Alertou: "a pior coisa nesta fase que um país nestas condições -- sob 'bailout' -- pode fazer é dar a entender que tem de ser o Banco Central Europeu a pagar as nossas dívidas, imprimindo mais euros".