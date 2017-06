LISBOA, 24 Nov A Portugal Telecom (PT) está concentrada na sua estratégia de crescimento orgânico tanto no mercado doméstico como no Brasil, onde é accionista de referência da Oi, disse Zeinal Bava, Chief Executive Officer (CEO).

"A nossa aposta está no crescimento orgânico em Portugal e no Brasil", disse, durante a 21ro Congresso das Comunicações.

O Deputy Chief Executive da France Telecom, Gervais Pellissier, disse à Reuters na passada semana, que a consolidação no mercado de 'telecoms' português pode ser acelerada se a Caixa Geral de Depósitos vender as posições que detém na PT e na Zon Multimédia, num contexto de um 'bailout' de Portugal.

A FT é accionista de referência da Sonaecom e está vendedora da sua posição, mas a crise económica e financeira e o 'bailout' de Portugal tem dificultado a concretização da operação.

No âmbito do 'resgate' do país, o Governo aboliu a golden share na PT em Julho deste ano, uma imposição da 'troika'.

A CGD é o quarto maior accionista da PT com 6,23 pct do capital e é o maior accionista da Zon com um 'stake' de 10,88 pct.

A Zon e a Sonaecom são apontadas como as mais prováveis de encetar uma fusão no mercado de 'telcos' português pela complementariedade das operações: A Zon é líder na TV paga no fixo, via cabo, e a Sonaecom tem o terceiro operador móvel nacional Optimus.

Mas, no passado, a Autoridade da Concorrência deu o 'ok' à fusão da Sonaecom com a PT, aquando da OPA lançada pela empresa do grupo Sonaecom sobre o 'incumbente', e que acabou por falhar.

Hoje, Martinho Tojo, director-geral da Cabovisão, terceiro operador de TV por cabo, afirmou no mesmo Congresso que a "consolidação é inevitável", adiantando: "só não sabemos quando vai acontecer".

A Cabovisão é apontada como uma das empresas que poderá entrar num movimento de M&A nas 'telecoms' em Portugal, sendo a Zon Multimédia apontada como um potencial comprador.

"Concerteza que os nossos accionistas terao sempre em cima da mesa (o cenário de consolidação)", adiantou Martinho Tojo. (Por Elisabete Tavares; Editado por Sérgio Gonçalves)