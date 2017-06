Por Sergio Goncalves

LISBOA, 25 Nov Portugal vai continuar focado no cumprimento escrupuloso das reformas e metas do 'bailout' da União Europeia (UE) e do Fundo Monetário Internacional (FMI), apesar da situação da Europa ser preocupante, disse o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro.

"Acima de tudo, o Governo tem de executar as reformas e cumprir de forma atempada e escrupulosa os compromissos que assumimos com os nossos parceiros internacionais. Esta é a condição necessária, é, se quiserem, a construção da realidade", disse Carlos Moedas, numa conferência.

Adiantou que, "obviamente, tudo o que se está a passar no mundo tem influencia em Portugal e tudo o que se passa nos 'ratings' tem influencia em Portugal", mas vincou: "nós não podemos estar constantemente a focar-nos no que é exterior a nós".

"Não vamos focar-nos na crise internacional, que é algo que não podemos controlar. É claro que estamos preocupados acerca da situação na Europa, que como grande continente tem de tomar decisões mas às vezes não as toma como devia, mas Portugal fará o que tem de fazer", acrescentou.

Hoje, o presidente da Comissão Europeia (CE) destacou que a Europa ainda não encontrou uma resposta para a crise da dívida soberana que restaure a confiança dos investidores, realçando: "enquanto isso não acontecer nós teremos problemas muito sérios e debates na Europa".

Como mais uma prova do aprofundar da crise da dívida soberana na zona euro, Itália hoje pagou uma taxa record de 6,5 pct num leilão a seis meses e os custos de financiamento dos dois aos oito anos estão acima dos 7 pct, níveis considerados insustentáveis para as finanças públicas italianas, aumentando a pressão sob o novo Governo de Roma.

As 'yields' das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas a 10 anos estão a negociar nos 13,25 pct, sete basis points (bp) acima do nível desta manhã, mas claramente em queda face aos 13,88 pct tocados ontem, após a Fitch ter cortado o 'rating' de Portugal para a categoria de 'lixo'.

Carlos Moedas destacou que "Portugal, em certas dimensões e por causa do nervosismo que se vive hoje nos mercados, sofre" também por contágio de percepção negativa do que se passa em outros países do Sul da Europa.

"Na dúvida, muitas pessoas partem do princípio que Portugal está um bocadinho pior do que realmente está e que alguns dos problemas que atingem outros países do Sul (da Europa) atingem também Portugal, o que pode não ser necessariamente verdade", referiu.

"Não nos podemos esquecer o papel que uma percepção errada pode ter na própria realidade (...) Penso que internacionalmente Portugal, face ao sucesso comprovado da execução do programa, está sem dúvida a ter algum reconhecimento, mas ainda não realmente aquele que merece", afirmou o secretário de Estado.

Carlos Moedas lembrou que as duas avaliações da 'troika' -- Comissão Europeia (CE), Banco Central Europeu (BCE) e FMI - já feitas ao cumprimento do 'bailout' de Portugal foram bem sucedidas.

O resgate da UE e do FMI, no montante de 78.000 milhões de euros (ME), impõe que Portugal faça profundas reformas estruturais e tome medidas de austeridade para reduzir o seu elevado défice público para 5,9 pct este ano, de 9,8 pct em 2010, e para 4,5 pct no próximo ano.

"Neste programa, o primeiro ponto é que temos ainda muito que fazer, mas estamos seguramente no bom caminho", referiu.

"Temos de trabalhar nas reformas, mas temos também de trabalhar na percepção externa em relação ao nosso programa e em relação ao que estamos a fazer de forma a criarmos melhores condições para o investimento e para o crescimento económico", afirmou.

O secretário de Estado destacou que o programa de assistência económico financeira de Portugal assenta em três pilares: "consolidação orçamental, estabilização do sector financeiro e o das reformas estruturais em áreas como a justiça, a concorrência ou o mercado de trabalho".

"Portugal precisa muito de investimento estrangeiro porque não poupámos e nos endividámos. Estamos a fazer reformas estruturais que vão valorizar esse investimento", concluiu. (Por Sérgio Gonçalves; Editado por Filipa Cunha Lima)