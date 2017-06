LISBOA, 28 Nov O índice PSI20 fechou a subir 2,8 pct, a recuperar dos mínimos de oito anos, em linha com o cenário de fortes ganhos na Europa, perante expectativas de que os líderes europeus anunciem novas medidas para resolver a crise de dívida que tem afectado a Zona Euro, nos últimos 2 anos, disseram dealers.

* Os principais índices europeus e o euro recuperaram de mínimos de sete semanas e encerraram com valorizações entre 2,85 pct para 5,3 pct enquanto a moeda europeia aprecia 0,14 pct para 1,3339 dólares.

"Há uma recuperação do mercado nacional como um todo, acompanhando também a recuperação dos mercados europeus, depois de várias semanas de quedas, mas as subidas não parecem ser sustentáveis e a volatilidade continua forte", disse João de Deus, operador da Dif Broker.

* A expectativa de eventuais progressos no combate político à crise europeia levou hoje a um aliviar de pressão sobre as yields das dívidas soberanas na zona euro.

* A Alemanha e a França pretendem que os orçamentos dos membros da zona euro possam ser 'chumbados', a nível comunitário, se não cumprirem as regras da União Europeia (UE).

Berlim e Paris visam desenhar propostas para uma união orçamental antes da Cimeira da UE de 9 de Dezembro, que é cada vez mais apontada como a última oportunidade para salvar a zona euro.

*Entretanto, os ministros das Finanças da zona euro deverão aprovar, na reunião do Eurogrupo amanhã, medidas para reforçar o Fundo Europeu de Estabilização Financeira, para ajudar a prevenir o contágio nos mercados de dívida e libertar uma linha de ajuda vital à Grécia.

* Do outro lado do Atlântico, o índice Nasdaq valoriza 3,6 pct e o Dow Jones sobe 2,8 pct, a recuperar do tombo da semana passada -- a pior dos últimos dois meses -- e a beneficiar das vendas recorde no fim-de-semana após o Dia de Acção de Graças.

De acordo com as retalhistas norte-americanas, as vendas neste fim-de-semana prolongado tiveram um crescimento homólogo de 16,4 pct.

* O PSI20 subiu 2,83 pct para 5.353,50 pontos, com 19 títulos em alta e um em queda, tendo-se negociado 137,5 milhões de acções ou 58 ME, na NYSE Euronext Lisbon.

* A Sonae Indústria (SI) e a Zon Mulimédia lideram os ganhos. A SI recuperou do mínimo histórico e disparou 10,49 pct para 0,59 euros, enquanto a Zon avançou 6,95 pct para 2,001 euros.

Segundo o semanário Expresso, a Caixa Geral de Depósitos -- o maior accionista da Zon -- está a negociar a venda da sua posição à empresária angolana Isabel dos Santos, que já é accionista da empresa, reforçando a expectativa de um futuro cenário de M&A.

Também durante o fim-de-semana, a Zon anunciou que não vai licitar no leilão de quarta geração móvel, que arranca hoje, o que é visto como positivo pelos analistas.

* Na banca, o Millennium bcp subiu 1,56 pct para 0,13 euros, o BPI valorizou 5,15 pct para 0,449 euros e o Banco Espírito Santo ganhou 3,14 pct para 1,181 euros.

* A Jerónimo Martins disparou 5,04 pct para 12,91 euros, a EDP-Energias de Portugal subiu 3,37 pct para 3,301 euros e a Portugal Telecom ganhou 1,92 pct para 4,57 euros.

* Os preços do petróleo nos mercados internacionais seguem em alta, implusionados pelo receio de uma interrupção no fornecimento do Médio Oriente, com o contrato do barril de brent para Janeiro a subir 1,88 pct para 108,40 dólares e o de crude a ganhar 1,74 pct para 98,45 dólares. D:nL4E7MR0LX]

(Por Patricia Vicente Rua; Editado por Sérgio Gonçalves)