LISBOA, 29 Nov O PSI20 segue em leve alta, em linha com os pares europeus, com a recuperação da confiança do consumidor, nos EUA, e um leilão de dívida italiana, bem sucedido, a contribuir para uma melhoria do sentimento dos investidores, que aguardam agora pelos resultados da reunião do Eurogrupo, disseram operadores.

* Os principais índices europeus seguem a subir entre 0,01 pct e 0,92 pct e, nos Estados Unidos, o Nasdaq sobe 0,41 pct e o Dow Jones ganha 0,58 pct suportados em dados positivos sobre a confiança do consumidor, que recuperou dos mínimos de 2 anos e meio, em Novembro.

* A Itália conseguiu hoje colocar com sucesso um leilão de dívida, mas as yields da dívida italiana persistem acima do nível considerado insustentável, de 7,0 pct. A terceira maior economia da Europa pagou a taxa mais alta da era do euro, de quase 8,0 pct, para colocar obrigações a três anos, embora a procura no 'bid' tenha sido boa.

* No entanto, persistem os receios sobre a evolução da crise de dívida soberana na zona euro e também em relação à evolução da economia a nível global.

* O Governo britânico cortou drasticamente as previsões de crescimento da economia britânica, com a austeridade no país a ter de se prolongar para além das eleições em 2015.

"Não tem havido hoje uma definição certa nos mercados e os dados nos EUA são cruciais. No entanto, os investidores vão continuar com um pé atrás à espera de mais notícias", disse Paulo Rosa, operador da GoBulling, no Porto.

As atenções estão viradas para uma reunião do Eurogrupo, onde se deverá discutir o reforço do Fundo Europeu de Estabilização Financeira.

* O PSI20 soma 0,25 pct para 5.365,67 pontos, com 15 títulos em queda e cinco em alta, tendo-se negociado 77 milhões de acções ou 65,7 milhões de euros.

"Podem estar a surgir oportunidades de compra, no contexto da formação de um movimento de correcção após a recente queda. Seja comprador se os valores de suporte apontados não forem postos em causa", referiram os analistas técnicos do BPI.

Apontam os próximos níveis de suporte do PSI20 nos 5.249 pontos e 5.216 pontos.

* A EDP-Energias de Portugal soma 0,96 pct para 2,323 euros e a Jerónimo Martins ganha 2,21 pct para 13,195 euros.

* A Galp recua 1,93 pct para 11,435 euros, enquanto o índice DJ Stoxx para as 'oil&gas' recua 0,02 pct..

* O BES perde 2,62 pct para 1,15 euros, o Millennium bcp segue estável em 0,13 euros, enquanto o BPI desvaloriza 2,67 pct para 0,437 euros e o Banif cede 3,31 pct para 0,263 euros.

* Nota para o mínimo superior a 2 anos atingido pela Sonae , em 0,427 euros, seguindo o título a perder 2,05 pct para 0,43 euros.

* O euro sobe 0,19 pct para 1,334 dólares.

* Os dados nos EUA e o leilão de dívida em Itália, estão a levar o contrato do barril de brent para Janeiro a subir 1,57 pct para 110,71 dólares e o de crude a somar 1,33 pct para 99,51 dólares.

(Por Elisabete Tavares e Filipa Cunha Lima; Editado por Patrícia Vicente Rua)