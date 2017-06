LISBOA, 29 Nov O PSI20 fechou em alta ligeira, em linha com os pares europeus que beneficiaram do sucesso dos leilões de dívida em Itália e da melhoria da confiança dos consumidores norte-americanos, que estava em mínimos de dois anos e meio, segundo operadores.

* Na Europa, os principais mercados accionistas encerraram em máximos de uma semana, com ganhos entre 0,1 pct e 0,95 pct e o euro aprecia 0,26 pct para 1,3347 dólares.

* A recuperação da confiança dos consumidores norte-americanos, em Novembro, após mínimos de dois anos e meio, e o sucesso dos leilões de dívida em Itália contrabalançaram o corte drástico nas perspectivas de crescimento da economia britânica.

"O mercado beneficia do leilão italiano, que teve bons rácios 'bid-to-cover', apesar de ter sido a níveis consideravelmente altos", disse Philippe Gijsels, chefe do research do BNP Paribas Fortis Global Markets.

Acrescentou que, ainda assim, "há expectativas positivas de uma resolução para os problemas da zona euro".

As atenções estão agora voltadas para a reunião do Eurogrupo, ao final da tarde, onde se deverá discutir o reforço do Fundo Europeu de Estabilização Financeira.

* A Itália conseguiu colocar, com sucesso, 7,5 mil milhões de euros (ME) em Obrigações do Tesouro (OT), a 3 e 10 anos, apesar de ter pago taxas recorde da era do euro.

A taxa de juro das OT italianas, a 10 anos, segue nos 7,29 pct, em linha com o fecho de ontem, após ter tocado no máximo diário de 7,45 pct.

As 'yields' da mesma maturidade para a dívida portuguesa seguem nos 13,66 pct de 13,544 pct no fecho de ontem.

* O Governo britânico cortou as previsões de crescimento da economia britânica, com a austeridade no país a prolongar-se para além das eleições em 2015.

* Do outro lado do Atlântico, o Dow Jones sobe 0,77 pct e o Nasdaq avança 0,2 pct, a beneficiar da melhoria da confiança dos consumidores, no mês de Novembro.

* O PSI20 subiu 0,19 pct para 5.363,53 pontos, com 12 títulos em queda, sete subidas e um inalterado, tendo-se negociado 100,6 milhões de acções ou 93 milhões de euros.

"Podem estar a surgir oportunidades de compra, no contexto da formação de um movimento de correcção após a recente queda. Seja comprador se os valores de suporte apontados não forem postos em causa", referiram os analistas técnicos do BPI.

* A retalhista Jerónimo Martins subiu 2,63 pct para 13,25 euros, a Portugal Telecom ganhou 0,66 pct para 4,60 euros e a EDP subiu 1,0 pct para 2,324 euros, acompanhando os ganhos dos respectivos pares europeus.

* Sonae Indústria e Zon Multimedia continuam a recuperar dos mínimos recentes e ganharam 2,88 pct para 0,607 euros e 2,45 pct para 2,05 euros, respectivamente.

* Do lado das quedas, destaque para a descida de 2,06 pct da Galp Energia que fechou nos 11,42 euros e para a desvalorização de 3,19 pct da Sonae para 0,425 euros, mínimo superior a dois anos.

* No mercado petrolífero, o barril de brent para Janeiro segue a subir 1,37 pct para 110,46 dólares e o de crude a ganhar 1,13 pct para 99,29 dólares.

Os dados nos EUA, o sucesso do leilão de dívida em Itália e a tensão entre o Ocidente e o Irão são as razões apontadas para as subidas do preço do barril de petróleo. (Por Patrícia Vicente Rua; Editado por Elisabete Tavares)