LISBOA, 1 Dez O PSI20 segue com uma subida ligeira face a uma Europa sem tendência definida, com a cautela em torno da crise de dívida soberana a voltar a instalar-se nos mercados, após os fortes ganhos de ontem, na sequência de uma injecção de liquidez no sistema financeiro, segundo dealers.

"Há algum alívio com a acção coordenada dos bancos centrais, mas as pessoas agora questionam-se porque é que a fizeram", disse Justin Urquhart Stewart, da Seven Investment Management.

"Este tipo de entusiasmo apenas revela quanta frustração há nos mercados. Há muito valor, se se tiver mais confiança. Mas temos que ver uma continuação da acção (contra crise de dívida soberana na zona euro) nas reuniões da União Europeia da próxima semana", acrescentou.

* Ontem, a Reserva Federal dos EUA, Banco Central Europeu (BCE) e os bancos centrais do Japão, Canadá, Suiça e Inglaterra acordaram, entre outras medidas, o corte da taxa de juro das linhas de liquidez em dólares, em 50 pontos base, a partir de segunda-feira.

* Adicionalmente, o banco central chinês anunciou a redução do rácio de reservas exigido aos bancos em 50 pontos base, pela primeira vez em 3 anos.

* Os mercados bolsistas europeus seguem com variações entre uma queda de 0,6 pct e uma subida de 0,2 pct, com as atenções num leilão de dívida em Espanha e nas reuniões da UE da próxima semana.

Após o entusiasmo de ontem, os investidores voltaram a tomar uma postura cautelosa, a aguardar mais medidas contra a crise europeia de dívida soberana, enquanto os analistas receiam que a injecção de liquidez não vá ao cerne da questão.

Os analistas do Rabobank reconhecem que aquelas medidas de injecção de liquidez são positivas para o sentimento dos mercados, mas temem que apenas lhes dê um suporte de curto prazo, explicando que "este aprovisionamento de liquidez lida com os sintomas e não com a doença - i.e. não faz nada quanto à fraqueza sistémica e à falta de união fiscal (na zona euro)".

A acrescer a este sentimento de cautela, o presidente do BCE, Mario Draghi, referiu-se às medidas ontem anunciadas como temporárias e limitadas.

* No mercado de dívida, as yields da periferia europeia não registam grandes oscilações face a ontem, com a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a 10 anos nos 7,06 pct versus 7,11 pct.

O prémio exigido pelos investidores para deterem OT portuguesas a 10 anos segue nos 13,96 pct, após ter ontem alcançado o máximo da era do euro nos 14,236 pct.

* O PSI20 segue a subir 0,11 pct para 5.542,61 pontos, numa sessão marcada pela fraca liquidez devido ao feriado da 'Restauração da Independência', tendo-se negociado cerca de 12 milhões de acções, ou 15,7 milhões de euros, na NYSE Euronext Lisbon.

Da totalidade dos 20 títulos que integram o índice de referência nacional, seis estão em alta, dois estáveis e os restantes 12 em queda.

* A Jerónimo Martins soma 2,7 pct para 13,90 euros, a Portugal Telecom avança 0,24 pct para 4,611 euros e a Mota Engil ganha 0,48 pct para 1,054 euros.

* A liderar as quedas, a Cimpor recua 2,88 pct para 5,054 euros, a corrigir da forte subida de 7,5 pct de ontem, a acompanhar os ganhos, também superiores a 7 pct, das congéneres Lafarge e Heidelbergcement.

* Na banca, o sector que mais beneficiou ontem com o anúncio da injecção de liquidez, o BPI cede 2,53 pct para 0,462 euros, o Banco Espírito Santo cai 0,79 pct para 1,133 euros, o Millennium bcp perde 0,79 pct para 0,126 euros e o Banif desce 1,89 pct para 0,26 euros.

* Os futuros do Nasdaq caem 0,17 pct e os do Dow Jones recuam 0,4 pct, a fazer antever uma abertura em queda para Wall Street.

As atenções vão estar centradas nos dados sobre os pedidos semanais de subsídio de desemprego e no possível 'bid' sobre a Yahoo por parte da Blackstone Group, Bain Capital e investidores asiáticos.

* Os preços do petróleo nos mercados internacionais recupera ligeiramente das fortes quedas recentes, com o contrato do barril de brent para Janeiro a subir 0,09 pct para 110,60 dólares e o de crude a apreciar 0,52 pct para 100,89 dólares. (Por Filipa Cunha Lima)