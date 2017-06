LISBOA, 2 Dez A troca de títulos do Banco Espírito Santo (BES) hoje concluída vai reforçar o core-Tier I do maior banco privado português em cerca de 93 pontos base (pb), permitindo-lhe cumprir a meta de 9 pct imposta no 'bailout' de Portugal à banca portuguesa para o final de 2011, disse o BES.

"Esta operação gerou um efeito positivo no rácio de core tier I do Banco de 93 pb, considerando os activos ponderados pelo risco de 66.700 milhões de euros (ME) em 30 de Setembro de 2011", disse o BES em comunicado.

O segundo maior banco privado português em activos tinha um rácio core-Tier 1 de 8,1 pct, no final de Setembro último.

Portugal está sob um resgate de 78.000 ME da União Europeia (UE) e do Fundo Monetário Internacional (FMI), que contém uma linha de recapitalização da banca nacional de 12.000 ME, caso haja bancos necessitem da ajuda temporária do Estado para reforçar o seu capital pois o core-Tier 1 tem de alcançar os 9 pct em 2011 e os 10 pct em 2012, face a um mínimo de 8 pct antes exigido para este ano.

O BES, que é também o banco português com o maior 'market cap' dos que estão cotados na NYSE Euronext Lisbon, tem reafirmado a intenção de se recapitalizar pelos seus meios, sem recorrer à linha estatal de 12.000 ME incluída no 'bailout' de Portugal.

Adiantou que "serão emitidas 294.573.418 novas acções ordinárias, escriturais, nominativas, sem valor nominal do BES e 81.736 obrigações de caixa subordinadas, de valor nominal de 100 euros cada", explicando que "o valor de emissão das novas acções do BES a emitir será de 1,80 euros por acção.

O banco prevê que estes títulos sejam admitidos a negociação na NYSE Euronext Lisbon na próxima terça-feira, já que a liquidação da operação ocorrerá na segunda-feira.

Os accionistas do BES aprovaram, no mês passado, uma operação de troca de obrigações por acções, visando aumentar o capital do banco em até 787 ME e reforçar o seu core-Tier 1.

Foram negociadas 727.934 acções do BES, a subirem 4,96 pct para 1,207 euros. (Por Filipa Cunha Lima)