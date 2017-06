LISBOA, 2 Dez A venda de automóveis ligeiros de passageiros, todo-o-terreno e comerciais tiveram, em Novembro último, uma queda homóloga de 44,8 pct para 12.511 unidades, segundo a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

Adiantou que, entre Janeiro e Novembro de 2011, foram vendidas no mercado nacional 171.553 unidades ligeiras, menos 27,1 pct, face ao ano de 2010.

A ACAP sublinhou que, na categoria dos ligeiros de passageiros, foram comercializadas 9.519 viaturas, menos 48,8 pct, e em termos acumulados, registou-se uma quebra de 27,2 pct para 142.195 unidades.

Portugal está sob um resgate externo de 78.000 milhões de euros (ME), que prevê que o défice público português desça para 5,9 pct do PIB em 2011, reduzindo-se para 4,5 pct em 2012 e 3,0 pct em 2013.

Este 'bailout' prevê um vasto pacote de medidas de austeridade com subida de impostos e cortes de despesa, reformas estruturais e um programa de privatizações para alcançar as metas orçamentais e aumentar o output potencial da economia.

Quanto ao mercado de veículos comerciais ligeiros, a ACAP destaca uma descida de 26 pct, tendo sido comercializadas 2.992 viaturas, em Novembro, enquanto em termos acumulados ocorreu um decréscimo de 26,4 pct para 29.358 unidades.

Ainda neste mês, foram matriculados 168 veículos pesados, correspondentes a uma queda de 58,2 pct e, em termos acumulados, foram comercializadas em Portugal 2.872 viaturas pesadas, menos 11,6 pct face a igual período do ano passado.

A Renault foi a marca que mais viaturas ligeiras de passageiros vendeu em Novembro com 1.023 unidades (-41,2 pct), seguida da Volkswagen com 1.007 veículos, menos 37,7 pct do que no período homólogo do ano anterior, e da Peugeot com 751 unidades (-50 pct).

Em termos acumulados (Janeiro a Novembro), a Renault leva a dianteira, com um total de 15.243 (-34,2 pct) carros vendidos, seguida da Volkswagen com 14.028 (-16,5 pct) e da Peugeot com 12.001 (-25,2 pct). (Por Patricia Vicente Rua)