LISBOA, 5 Dez O índice PSI20 mantém-se em terreno positivo, tal como os pares na Europa, suportados no novo plano de austeridade em Itália e no optimismo quanto à solução para a crise de dívida soberana, em dia de reunião entre os líderes de França e Alemanha, disseram dealers.

O Presidente francês, Nicolas Sarkzoy, e a chanceler alemã, Angela Merkel, encontram-se hoje, em Paris, com o objectivo de concertar as propostas que querem apresentar à cimeira de líderes da União Europeia, na qual se espera que venham a surgir soluções que poderão travar o contágio da crise da dívida.

Em Itália, o novo Executivo de Mário Monti deu a conhecer um novo pacote de medidas de austeridade, no valor de 30 mil milhões de euros (ME), que inclui um aumento de impostos, cortes na despesa pública e alterações ao regime de pensões.

"As novas medidas fiscais anunciadas este fim-de-semana pelo governo Italiano obtiveram louvores e do ponto de vista do mercado parecem ir na direcção certa", referiu o IG Markets, frisando que "estas medidas, no valor de 20.000 ME, são aproximadamente 1,3 pct do PIB. Dado que se esperava um valor na ordem dos 11.000 ME, este valor é muito substancial".

* Os principais mercados bolsistas europeus sobem entre 0,7 pct e 3,1 pct, com o sector financeiro a liderar os ganhos.

"Ainda há diferenças significativas entre Sarkozy e Merkel, por isso estamos a entrar numa semana de alguma volatilidade e corremos o risco de que qualquer desilusão leve a um recua", disse Patrice Perois, trader da Kepler Capital Markets.

"Mas o médio prazo parece relativamente positivo. O Governo italiano está a recuperar credibilidade e é muito importante, nesta altura, recuperar a confiança", acrescentou.

* O euro sobe 0,1 pct face à moeda norte-americana, estando a cotar em 1,3447 dólares.

* As 'yields' da dívida pública da periferia europeia continuam a cair, a beneficiar do maior optimismo que se faz sentir nos mercados, com a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) espanholas a 10 anos nos 5,5 pct de 5,68 pct no último fecho e as italianas a 6,46 pct de 6,75 pct.

Em Portugal, o prémio que os investidores exigem para deter dívida a 10 anos desceu ligeiramente para 14,02 pct de 14,04 pct na sessão anterior. Na semana passa tocou um novo máximo da era do euro em 14,236 pct.

* O PSI20 sobe 2,09 pct para 5.697,84 pontos, com a totalidade dos títulos em terreno positivo, tendo-se transaccionado 28,4 milhões de acções, ou 26,4 milhões de euros (ME).

* A liderar os ganhos do sector da banca, que acompanham a tendência de forte alta do sector na Europa, o Banif valoriza 7,41 pct para 0,29 euros. O Banco Espírito Santo aprecia 2,61 pct para 1,375 euros, o BPI soma 4,26 pct para 0,514 euros e o Millennium bcp ganha 3,17 pct para 0,13 euros.

O índice europeu para a banca avança 2,47 pct.

* Entre as energéticas, a EDP-Energias de Portugal avança 2,84 pct para 2,45 euros e a Galp Energia sobe 0,49 pct para 12,38 euros.

* Outros pesos-pesados de destaque são a Portugal Telecom , que ganha 2,6 pct para 4,848 euros, a Brisa, a subir 3,02 pct para 2,658 euros e a Jerónimo Martins, a valorizar 2,62 pct para 13,62 euros.

* Nos EUA, os futuros do Nasdaq e os do Dow Jones sobem mais de de 1 pct, a fazer antever uma abertura em alta para Wall Street, com os investidores a aguardar vários dados macroeconómicos como o índice ISM e as encomendas de bens duradouros.

O IG Markets salientou que "o ISM Serviços tem estado bastante resiliente nos últimos meses, apesar de toda a conjuntura negativa, incluindo o downgrade à dívida pública norte-americana, toda a volatilidade no mercado accionista e a possibilidade de uma crise mundial causada pela dívida soberana europeia"

"As encomendas fabris devem manter-se praticamente inalteradas, talvez com uma ligeira queda causada pela redução do nível de encomendas de bens duradouros", acrescentou.

* O contrato do barril de brent para Janeiro aprecia 0,9 pct para 110,93 dólares e o de crude ganha 0,76 pct para 101,73 dólares.

Os preços do petróleo nos mercados internacionais continuam em alta, reflectindo a escalada de tensão geopolítica entre o Ocidente e o Irão, um exportador-chave de petróleo. (Por Filipa Cunha Lima; Editado por Sérgio Gonçalves)