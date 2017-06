A Reuters não verificou a veracidade das notícias incluídas neste Press Digest e não se responsabiliza pelo seu conteúdo.

* Dívidas do Estado em atraso aumentam mais de mil milhões em três meses - As dívidas do Estado a fornecedores relativas a pagamentos em atraso há mais de 90 dias ascendiam, no final de Setembro, a 5,4 mil milhões de euros (ME)(3,1 pct do PIB). (Jornal de Negócios)

* "Petrobras vai entrar no mercado europeu através de Portugal" - Mesmo sem adiantar previsões sobre o crescimento da Petrobras no mercado europeu, Sérgio Gabrielli, presidente da Petrobras, não tem dúvidas: "Portugal é a porta de entrada" para esse mercado. (Diário Económico)

* Novo tratado facilita regresso de Portugal aos mercados - O regresso de Portugal e Irlanda aos mercados ficará mais fácil por a emissão futura de dívida soberana não incluir cláusulas especiais que abrem a porta a uma potencial reestruturação. (Diário Económico)

* Governo quer fechar pelo menos um terço das empresas municipais - "Um terço das empresas apresentam indicadores financeiros insustentáveis." As contas são de Paulo Júlio, Secretário de Estado da Administração Local e da Reforma Administrativa, destacando que "31 pct (das empresas municipais) tem resultados negativos antes das amortizações, e em 25 pct o nível de endividamento é três vezes superior aos recursos próprios". (Diário Económico)

* Venda do BPN aos angolanos do BIC estará concluída em Março - Contrato promessa assinado dentro de dias. Antiguidade dos funcionários do BPN será mantida. (Diário Económico)

(Por Patricia Vicente Rua)