LISBOA, 6 Dez O PSI20 segue em queda, acompanhando o cenário negativo dos pares europeus, após o aviso da Standard & Poor's de que poderá descer o rating a 15 dos 17 países da Zona Euro, se os líderes europeus não conseguirem produzir um plano credível para resolver a crise de dívida, na cimeira de sexta-feira, disseram dealers.

* Na Europa, os principais índices seguem com quedas entre 0,1 pct e 0,85 pct, com a banca a ser o sector mais penalizado enquanto as farmacêuticas estão em alta, com os investidores a optarem por entrar neste sector mais defensivo.

"A S&P está só a lembrar a todos que os problemas continuam na zona euro e vão ter um impacto real nestes países", explicou Joe Rundle, trader da ETX Capital.

* A S&P colocou os ratings de 15 países da Zona Euro com 'outlook' negativo, incluindo os países com rating máximo de AAA, como a Alemanha e a França.

* O euro cai 0,13 pct face à moeda norte-americana, estando a cotar em 1,3373 dólares.

Ontem, os líderes da Alemanha e França chegaram a acordo sobre um pacote de medidas a apresentar no conselho europeu de sexta-feira, que incluem novas medidas de disciplina orçamental para os estados membros da zona euro.

As atenções estão agora focadas na reunião de política monetária do BCE, com uma poll de 73 analistas a apontar para uma probabilidade de 40 pct de que o banco central começe a comprar dívida nos próximos seis meses.

* No mercado de dívida, o prémio que os investidores exigem para deter dívida portuguesa, a 10 anos, segue nos 13,38 pct de 13,5 pct ontem.

* O PSI20 cai 0,67 pct para 5.646,21 pontos, com 14 títulos em queda, cinco em alta e um inalterdao, tendo-se negociado 20 milhões de acções, ou 9,4 milhões de euros (ME).

* A banca portuguesa segue sem tendência definida, com o Banco Espírito Santo (BES) a descer 4,01 pct para 1,34 euros e o Millennium bcp a perder 0,76 pct para 0,13 euros.

Já o BPI ganha 1,7 pct para 0,539 euros e o Banif avança 8,28 pct para 0,314 euros, mas com fraca liquidez.

* A Portugal Telecom recua 1,2 pct para 4,861 euros, a EDP-Energias de Portugal perde 0,53 pct para 2,457 euros e a Galp Energia desce 1,23 pct para 12,03 euros.

* Os futuros do Nasdaq sobem 0,43 pct e os do Dow Jones ganham 0,2 pct, apontando para uma abertura positiva dos mercados norte-americanos.

* O contrato do barril de brent para Janeiro desce 0,23 ct para 109,56 dólares e o de crude cai 0,32 pct para 100,67 dólares, a corrigir das subidas recentes e a reagir à ameaça da S&P. (Por Patricia Vicente Rua)