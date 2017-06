LISBOA, 7 Dez O índice PSI20 mantém-se em terreno positivo suportado pela EDP-Energias de Portugal e Portugal Telecom (PT), apesar dos pares europeus terem invertido para queda, estando os mercados com os 'olhos postos' na reunião do BCE amanhã e na crucial Cimeira europeia na sexta-feira, segundo operadores.

"A Cimeira da UE e a reunião do BCE serão os tópicos dominantes durante os próximos dias. Com algumas decisões cruciais pela frente, os investidores poderão preferir esperar para ver", disse Michael Koehler, analista da Landesbank Baden-Wuerttemberg.

* Os principais índices europeus recuam entre 0,4 pct e 1,8 pct, a recuar do máximo de cinco semanas desta manhã.

Enquanto os sectores da banca e da extração de minérios sobem, a beneficiar do optimismo quanto a uma solução para a crise de dívida soberana na zona euro, os títulos do retalho continuam a ressentir-se da revisão, ontem, em baixa do 'outlook' do gigante alemão Metro para 2011.

* Os olhos estão agora postos no BCE e na Cimeira da UE.

Alemanha e França chegaram, esta semana, a acordo quanto a um pacote de medidas, que será divulgado esta sexta-feira e que inclui novas medidas de disciplina orçamental para os Estados membros da zona euro.

Amanhã, na reunião de política monetária, o Banco Central Europeu (BCE), é visto voltar a cortar a taxa de juro directora, actualmente em 1,25 pct. Os investidores aguardam também sinais sobre operações de liquidez, de longo prazo, para apoiar os bancos e sobre a compra de dívida europeia de países em apuros.

* O euro recua 0,25 pct para 1,3364 euros, a inverter dos ganhos da manhã após declarações de algum pessimismo por parte de um executivo alemão.

* Nos mercados secundários de dívida pública, as 'yields' da periferia da Europa continuam a recuar face aos máximos recentes, com a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a dez anos nos 5,96 pct face a 5,99 pct ontem.

Em Portugal, o prémio que os investidores exigem para deter estas OT segue em 13,16 pct versus 13,26 pct na sessão anterior.

* Portugal colocou hoje 1.000 ME de Bilhetes do Tesouro (BT) a três meses, tendo a taxa média ponderada a cair ligeiramente face ao leilão anterior.

* O PSI20 sobe 0,39 pct para 5.631,41 pontos, com oito títulos em alta, nove em queda e três inalterados, tendo-se negociado 38,9 milhões de acções, ou 45,2 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

Os analistas do BPI apontam a próxima resistência do PSI20 nos 5.684 pontos e aconselham uma postura neutral aos investidores, frisando que "estão a surgir sinais de exaustão/ sobrecomprado".

* Na banca, o BPI ganha 0,58 pct para 0,523 euros e o Millennium bcp avança 0,77 pct para 0,131 euros e o Banif sobe 6,13 pct para 0,329 euros, enquanto o Banco Espírito Santo perde 3,92 pct para 1,175 euros.

O BES continua pressionado pela entrada à negociação das novas acções admitidas ontem à cotação, na sequência de uma operação de troca de dívida por acções.

* A ajudar a manter o PSI20 acima da linha de água, a EDP-Energias de Portugal soma 1,51 pct para 2,485 euros e a Portugal Telecom avança 1,12 pct para 5,983 euros.

* Amanhã, em Portugal, é Feriado do dia da Imaculada Conceição de Maria Santíssima, estando os mercados bolsistas a funcionar.

* Os futuros norte-americanos inverteram para terreno negativo, com os do Nasdaq a cederem 0,19 pct e os do Dow Jones a recuarem 0,19 pct, a fazer antever uma abertura em queda para Wall Street.

* O barril de brent para Janeiro desvaloriza 0,42 pct para 110,34 euros e o de crude cai 0,24 pct para 101,10 dólares. (Por Filipa Cunha Lima; Editado por Sérgio Gonçalves)