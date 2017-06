OSLO, 9 des Det norske oljeselskap ASA har på vegne av partnerskapet i Draupne inngått intensjonsavtale med Maersk Drilling om leveranse av en jack-up rigg til utbyggingsprosjektet på Draupne.

Kontrakten har en ramme på tre år, med opsjon på forlengelse opp til syv år. Verdien på kontrakten i denne treårsperioden er i størrelsesorden 413 millioner dollar.

Riggen, av typen "CJ-70 ultra harsh environment jack-up rig, XL Enhanced 2", er for tiden under bygging i Singapore. Riggen skal bore produksjonsbrønner på Draupnefeltet, lokalisert i Nordsjøen.

Intensjonsavtalen er avhengig av norske myndigheters godkjenning av utbyggingsplanene for Draupnefeltet. Det norske er operatør for Draupne med 35 prosent, Statoil har 50 prosent, og Bayerngas Norway har 15 prosent. (Reporting By Ole Petter Skonnord)