LISBOA, 9 Dez O índice PSI20 segue em alta, a recuperar de uma queda superior a 2 pct de ontem, com o Banif a voltar a 'brilhar', enquanto as restantes bolsas europeias estão ambivalentes entre o aplauso às medidas do BCE e a desilusão quanto à falta de um novo Tratado europeu, segundo dealers.