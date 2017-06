LISBOA, 9 Dez Os quatro operadores estrangeiros que integravam a 'short list' de candidatos à compra dos últimos 21,35 pct que o Estado tem no capital da EDP-Energias de Portugal entregaram 'ofertas vinculativas' à Parpública, com o preço e projecto industrial, disseram fontes próximas do processo.

Assim, continuam na corrida por aquela posição accionista no maior grupo industrial de Portugal, a alemã E.ON, a estatal chinesa Three Gorges Corp, a brasileira Eletrobras, que é controlada pelo Estado, e a Cemig do Brasil, cujo controlo é detido pelo Estado de Minas Gerais.

Uma fonte próxima da operação de privatização referiu que "as quatro empresas que estavam na 'short list' entregaram 'binding offers'".

"Obviamente há interesse e os quatro candidatos entregaram as ofertas (vinculativas)", disse outra fonte próxima do processo.

Outra fonte, também próxima da operação de privatização, confirmou que "as quatro empresas que estavam na 'short list' entregaram 'binding offers'".

Os candidatos tinham até às 1700 horas locais de hoje para entregarem as 'binding offers', sendo que o próximo passo é o parecer da holding estatal Parpública e da EDP sobre as ofertas. A escolha do comprador deverá estar decidida este mês, provavelmente no decurso das próximas duas semanas.

Às actuais cotações de mercado, aquela parcela de 21,35 pct do capital da EDP vale mais do que 1.900 milhões de euros (ME).

Esta alienação abre um novo ciclo de privatizações em Portugal, previsto no acordo do 'bailout' do país, tendo o Governo elegido como prioritárias as vendas no sector energético e lançado também a privatização de até 40 pct da REN-Redes Energéticas Nacionais e dos oito pct que tem na Galp Energia.

Portugal quer também passar para as mãos de privados, empresas como a TAP-Air Portugal, a ANA, os CTT, as Águas de Portugal e um canal da televisão pública RTP.

O Estado, que com a alienação daqueles 21,35 pct sai do capital da EDP, já pôs fim aos direitos especiais que tinha na empresa, bem como às 'golden shares' que detinha em outras empresas como a Portugal Telecom.

Outros accionistas da EDP incluem a espanhola Iberdrola com 6,8 pct, a CajAstur com 5 pct e o Grupo José de Mello com 4,82 pct. A argelina Sonatrach e a Qatar Holding detêm, cada uma, cerca de 2 pct da EDP.

Portugal está sob um resgate externo de 78.000 ME, que tem como contrapartidas, não só o cumprimento de exigentes metas orçamentais, mas também a execução de reformas estruturais, maior liberalização dos mercados de bens e serviços e aumento da concorrência para estimular a capacidade competitiva da economia. (Por Sérgio Gonçalves; Editado por Filipa Cunha Lima)