LISBOA, 25 Jan As vendas do negócio de retalho da Sonae, maior retalhista portuguesa, tiveram, em 2011, uma subida homóloga de 0,3 pct, em linha com o previsto pelos analistas, suportadas no crescimento do negócio de retalho alimentar, apesar da austeridade imposta ao país, anunciou a Sonae.

Acrescentou que as vendas preliminares conjuntas das unidades de retalho da Sonae -- Sonae MC, que compreende o retalho alimentar, e Sonae SR, que agrega das ínsígnias do retalho especializado -- ascenderam a 4.562 milhões de euros (ME) face à média de 4.573 ME prevista por quatro analistas.

"A performance de vendas dos negócios de retalho da Sonae no último trimestre de 2011 superou as expectativas, nomeadamente face ao previsível impacto do imposto extraordinário aplicado em Portugal sobre o subsídio de Natal", referiu o Chief Exeutive Officer (CEO) da Sonae, Paulo Azevedo, em comunicado.

Frisou que "apesar deste resultado positivo, permanecemos cautelosos em relação à evolução das vendas de retalho em Portugal e Espanha, no curto prazo, dadas as incertezas económicas e os baixos níveis de confiança dos consumidores, que não deverão sofrer alterações significativas ao longo do ano de 2012".

As vendas da Sonae MC tiveram um aumento homólogo, em 2011, de 1,6 pct para 3.327 ME, reforçando "a sua posição de liderança no mercado alimentar em Portugal em cerca de 1 ponto percentual", tendo as vendas like for like (lfl), ou seja, em base comparável, a aumentado 0,5 pct.

Já as vendas da unidade de retalho especializado -- Sonae SR -- tiveram uma queda homóloga de 2,9 pct para 1.235 ME.

Portugal está sob um austero resgate financeiro da União Europeia (UE) e do Fundo Monetário Internacional (FMI), visando corrigir a grave situação orçamental do país de forma a fazer convergir o défice público para os 3 pct do PIB em 2013.

Os analistas realçam que uma das medidas que mais afectou o poder de compra dos portugueses foi a aplicação de um imposto sobre 50 pct do subsídio de Natal, em 2011.

Para compensar o ambiente recessivo que se vive em Portugal, a Sonae tem vindo a apostar na internacionalização, do negócio de retalho não alimentar, sobretudo em Espanha e em vários países do Médio Oriente e nas Ilhas Canárias.

A líder do retalho em Portugal está também pronta para arrancar com o seu projecto de retalho alimentar em Angola, cujo investimento inicial estimado deverá rondar 100 milhões de dólares (MD), estando apenas a aguardar o 'OK' formal do Governo angolano.

A 'troika' -- União Europeia (UE), Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Central Europeu (BCE) -- impôs severas medidas de austeridade a Portugal, que incluem subidas de impostos e cortes de despesas e de subsídios, em troca do 'envelope' de 78.000 milhões de euros (ME) disponbilizado.

Contudo, estas medidas têm um efeito recessivo a curto prazo, quando a Europa está a desacelerar e está a braços com uma crise sistémica das dívidas soberanas, estimando o Executivo que o PIB português se contraia três pct em 2012 -- a recessão económica mais 'cavada' em 30 anos -- face à contracção de 1,6 pct em 2011, prevendo que a economia volte a crescer em 2013.

