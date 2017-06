LISBOA, 24 Jan O índice PSI20 fechou estável, no meio de uma Europa indefinida e receosa de um 'default' da Grécia, suportado pelas valorizações da Cimpor e da Galp, segundo traders.

* Na Europa, as principais praças caíram entre 0,27 pct e 0,53 pct, à excepção de Milão que valorizou 0,14 pct, com os investidores receosos em relação ao eventual fracasso das negociações para o perdão parcial da dívida grega.

"Os pagamentos de dívida grega estão a aproximar-se e a situação precisa de ser resolvida. Estamos preocupados com as financeiras que ainda necessitam de capital", disse Andrea Williams, gestora de fundos da Royal London Asset Management.

Ontem ao final do dia, os ministros das Finanças da Zona Euro rejeitaram a proposta dos credores privados para a reestruturação da dívida grega, aumentando os riscos da Grécia sair do euro.

"Parece agora que um acordo não estará concluído até 13 de Fevereiro, apesar da insistência do Primeiro Ministro grego Venizelos de que o acordo estaria já a ser finalizado", referiu Michael Hewson, analista da CMC Markets.

"Sem esta questão resolvida, as negociações sobre um segundo 'bailout' não deverão progredir muito, já que as duas questões são contigentes uma à outra", acrescentou.

* O índice de referência nacional PSI20 recuperou das perdas da manhã devido às subidas da Cimpor e da Galp, fechando estável nos 5.466,89 pontos. Foram negociadas 68 milhões de acções, ou 75,9 milhões de euros, na NYSE Euronext Lisbon. Dos 20 títulos do PSI20 apenas cinco fecharam em alta e um estável.

Segundo a análise técnica do BPI, o próximo nível de suporte do PSI20 será nos 5423 pontos. "Mercado hesitante na formação de uma tendência de curto prazo. Mantenha-se para já [recomendação] neutral", referem os analistas.

* A Portugal Telecom manteve a tendência negativa das sessões anteriores, pressionada, segundo os analistas, pelo corte do 'rating' pela Standard & Poor's para o nível 'junk', com uma queda de 2,41 pct para 4,05 euros por acção.

As acções da operadora liderada por Zeinal Bava tocaram o valor mais baixo desde 2002, nos 4,03 euros por acção.

* Também a banca se destacou pela negativa, em simpatia com o sector financeiro europeu, com o BPI a ceder 2,05 pct para 0,525 euros, o Millennium bcp a perder 0,72 pct para 0,137 euros e o Banco Espírito Santo a cair 0,76 pct para 1,31 euros.

* Em contraciclo, a Cimpor liderou os ganhos e impediu a queda do indíce lisboeta, com uma valorização de 3,73 pct para 5,2 euros por acção, a beneficiar, segundo traders, do ângulo especulativo que decorre da sua actual estrutura accionista.

"Não há nenhuma razão específica para esta valorização, que seja do conhecimento público, mas a Cimpor é de facto um título muito interessante, que tem interessados", afirmou Gualter Pacheco, da Go Bulling.

"Durante vários anos foi uma acção que não deu muito nas vistas, apesar de ser uma empresa com presença multinacional, devido à sua estrutura accionista da época. Com as alterações que tiveram lugar, a saída da Teixeira Duarte e as mudanças no BCP, tem ganho mais interesse", acrescentou.

* A EDP Renováveis destacou-se igualmente com uma subida de 2,53 pct para 4,45 euros por acção, recuperando das perdas das sessões anteriores.

* Em terreno positivo fechou também a REN-Redes Energéticas Nacionais, com uma valorização de 0,28 pct para 2,131 euros por acção, a beneficiar, pela segunda sessão consecutiva, da expectativa de um prémio elevado na privatização em curso.

Ontem, fontes próximas do processo disseram à Reuters, que a chinesa State Grid está disposta a pagar um prémio de quase 50 pct por 25 pct do capital da REN, tendo o 'bid' da Oman Oil incorporado um prémio de cerca de 30 pct por uma posição de 15 pct, ficando assegurada a privatização de 40 pct da REN prevista no bailout a Portugal.

* O euro está a cair 0,11 pct para 1,3013 dólares, pressionado pelos receios de um default da Grécia.

* O Dow Jones cai 0,32 pct e o Nasdaq ganha 0,04 pct, com os investidores de olho no início de uma reunião de dois dias da Reserva Federal norte-americana.

* No mercado secundário de dívida soberana, a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas s sobe para 6,214 pct de 6,13 pct na sessão anterior e a espanhola desce para 5,222 pct.

Em Portugal, a 'yield' das OT a 10 anos recua para 14,335 pct face a 14,50 pct na sessão anterior.

(Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)