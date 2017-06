LISBOA, 26 Jan O PSI20 segue em leve alta, suportado nas valorizações dos títulos da banca, face a uma sessão em que as bolsas europeias beneficiam da intenção da Fed manter as taxas de juro baixas, disseram dealers.

"Os mercados estão definitivamente entusiasmados já que o crescimento económico reduz a dívida", referiu Louise Cooper, analista da BGC Partners.

"Mas (a decisão da Fed) diz-nos muito acerca do estado da economia norte-americana. Se a Fed nos está a dizer que as taxas de juro vão permanecer baixas, significa que a recuperação deve ser frágil", acrescentou.

* Ontem, após a sua primeira reunião de política monetária de 2012, a Reserva Federal Norte-americana (Fed) disse que vai manter as taxas de juro próximas de zero pelo menos até ao final de 2014, mais do que os investidores antecipavam.

A Fed também tomou a decisão sem precedentes de estabelecer uma meta de 2 pct para a inflação, em linha com muitos outros bancos centrais mundiais.

"O que apanhou o mercado desprevenido foi, obviamente, o facto de manterem as taxas baixas durante um maior período de tempo", disse John Canally, da LPL Financial, em Boston.

* As bolsas europeias seguem com ganhos entre 0,3 pct e 0,5 pct, com os sectores da extração de minérios e tecnológico a destacarem-sse pela positiva.

A travar a tendência de subida das bolsas europeias está a persistência dos receios em torno da crise de dívida soberana na Zona Euro, dado o impasse nas negociações com os investidores privados na Grécia.

Esta semana, os ministros das Finanças da Zona Euro rejeitaram a proposta dos credores privados para a reestruturação da dívida grega, aumentando os riscos da Grécia sair do euro.

* O PSI20 sobe 0,3 pct para 5.444,95 pontos, com 13 títulos em alta, seis em queda e um estável, tendo sido negociados 35,2 milhões de acções, ou 11 milhões de euros, na NYSE Euronext Lisbon.

* Na banca, o Millennium bcp valoriza 2,21 pct para 0,139 euros, o BPI soma 1,36 pct para 0,522 euros e o Banco Espírito Santo ganha 1,63 pct para 1,31 euros.

* A Brisa sobe 1,17 pct para 2,50 euros, a EDP-Energias de Portugal soma 0,54 pct para 2,223 euros e a Galp Energia avança 0,7 pct para 12,87 euros.

* A Sonae aprecia 0,88 pct para 0,46 euros, após ter ontem anunciado que as suas vendas do negócio de retalho tiveram, em 2011, uma subida homóloga de 0,3 pct, suportadas no crescimento do retalho alimentar e apesar da austeridade imposta ao país.

* O euro soma 0,14 pct para 1,3124 euros, próximo de máximos de cinco semanal face ao dólar norte-americano.

* Nos EUA, os futuros do Dow Jones e do Nasdaq seguem em queda de menos de 0,5 pct, estando o sentimento de abertura de Wall Street ainda dependente de dados sobre os pedidos de subsídio de desemprego, na semana passada, e as encomendas de bens duradouros, em Dezembro, ambos às 1330 TMG.

* No mercado secundário de dívida soberana, a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas desce para 6,16 pct de 6,24 pct na sessão anterior e a espanhola recua para 5,08 pct, de 5,16 pct.

Em Portugal, a 'yield' das OT a 10 anos recua para 14,86 pct face a 14,91 pct na sessão anterior.

(Por Filipa Cunha Lima)