LISBOA, 26 Jan O PSI20 segue em alta, a beneficiar dos fortes ganhos do Millennium bcp e do Banco Espírito Santo e a acompanhar a tendência positiva das praças europeias, que reagiram com optimismo à intenção da Fed de manter as taxas de juro baixas, segundo traders.

* Ontem, após a sua primeira reunião de política monetária de 2012, a Reserva Federal Norte-americana (Fed) disse que vai manter as taxas de juro próximas de zero pelo menos até ao final de 2014, mais do que os investidores antecipavam.

A Fed também tomou a decisão sem precedentes de estabelecer uma meta de 2 pct para a inflação, em linha com muitos outros bancos centrais mundiais.

"Os mercados europeus estão a reagir bem ao anúncio da Fed e Lisboa não é excepção", disse Gualter Pacheco, trader da Go Bulling.

"O que apanhou o mercado desprevenido foi, obviamente, o facto de manterem as taxas baixas durante um maior período de tempo", afirmou John Canally, da LPL Financial, em Boston.

* As bolsas europeias seguem com ganhos entre 1,16 pct e 1,49 pct, com os sectores da extração de minérios e tecnológico a destacarem-sse pela positiva.

A impedir maiores ganhos nas bolsas europeias, persistem os receios em torno da crise de dívida soberana na Zona Euro, dado o impasse nas negociações com os investidores privados na Grécia.

Esta semana, os ministros das Finanças da Zona Euro rejeitaram a proposta dos credores privados para a reestruturação da dívida grega, aumentando os riscos da Grécia sair do euro.

* O PSI20 sobe 0,61 pct para 5.461,92 pontos, com 14 títulos em alta, cinco em queda e um estável, tendo sido negociados 87,7 milhões de acções, ou 38,1 milhões de euros, na NYSE Euronext Lisbon.

* O peso pesado Millennium bcp dá o maior contributo para a subida do índice de referência nacional, com uma subida de 2,21 pct para 0,139 euros, com o mercado a reagir favoravelmente à notícia, avançada pelo Diário Económico, de alterações na liderança e no governo societário do grupo.

"As acções estão a subir devido às perspectivas que se abrem para o banco, por ser uma nova etapa, com a eventual entrada de novos investidores. E não pela saída de Carlos Santos Ferreira, que tem feito um trabalho positivo", afirmou Gualter Pacheco.

* A restante banca cotada acompanha a tendência do BCP, com o Banco Espírito Santo a ganhar 2,4 pct para 1,32 euros, o BPI a soma 1,36 pct para 0,522 euros.

* A Brisa sobe 0,2 pct para 2,476 euros, a EDP-Energias de Portugal soma 0,23 pct para 2,216 euros e a Galp Energia avança 0,89 pct para 12,995 euros.

* A travar maiores ganhos do índice de referência da praça lisboeta, a REN cede 0,05 pct para 2,095 euros, corrigindo dos ganhos da semana passada.

* O euro soma 0,29 pct para 1,3141 euros, próximo de máximos de cinco semanal face ao dólar norte-americano.

* Nos EUA, os futuros do Dow Jones e do Nasdaq seguem em alta de 0,43 pct e 0,2 pct.

* No mercado secundário de dívida soberana, a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas desce para 6,103 pct de 6,24 pct na sessão anterior e a espanhola recua para 5,012 pct, de 5,16 pct.

Em Portugal, a 'yield' das OT a 10 anos sobe para 15,111 pct, face a 14,91 pct na sessão anterior, devido aos receios em torno da eventual necessidade de um segundo 'baillout'.

(Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)