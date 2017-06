LISBOA, 30 Jan A Vodafone está pronta a arrancar com a sua oferta de telecoms móveis de Quarta Geração Móvel (4G) em Portugal, uma tecnologia avançada que é vista como sendo o novo 'campo da batalha' comercial entre os operadoras de telecoms no mercado português, segundo o CEO da Vodafone Portugal

Esta tecnologia 4G permite velocidades de navegação de 100 megabits na Internet 'wireless', permitindo fornecer serviços e dados de video com maior largura de banda do que o actual 3G.

Assim, será possível desenvolver novos serviços e funcionalidades, em áreas como a educação, a saúde e a administração pública, entre outras.

"Estamos prontos a avançar com a nova oferta. Se, como esperamos, a Anacom nos conceder a licença até ao final desta semana, podemos começar o disponibilizar o serviço no próximo fim de semana", afirmou António Coimbra, Chief Executive Officer (CEO) da Vodafone Portugal, num encontro com a imprensa.

A operadora participada pelo grupo britânico Vodafone investiu 146 milhões de euros (ME) no leilão de frequências do espectro radioléctrico que a Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom) realizou recentemente, valor que compara com os 113 ME dispendidos pelas concorrentes TMN (do grupo Portugal Telecom ) e Sonaecom.

As três operadoras obtiveram frequências no leilão, mas a Anacom ainda não lhes entregou as licenças de utilização de frequências. O prazo para o fazer estende-se até 9 de Fevereiro.

António Coimbra referiu que o novo serviço 4G ficará disponível, numa primeira fase, em 13 capitais de distrito, numa lógica de "hotspot", isto é, em locais públicos: Braga, Porto, Aveiro, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Lisboa, Santarém, Setúbal, Faro, Funchal e Ponta Delgada.

Adiantou que a expansão para o resto do país e a penetração 'indoor' - ou seja, a disponibilização do serviço ao domícilio - terá lugar a partir de Abril, acrescentou.

O novo serviço terá mensalidades a partir de 49,99 euros, prometendo a Vodafone Portugal uma campanha publicitária "agressiva".