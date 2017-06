(Acrescenta informação adicional, comentários de analistas e cotação)

Por Filipa Cunha Lima

LISBOA, 31 Jan O lucro da Portucel teve uma queda homóloga menor do que esperado de 11 pct para 46,5 milhões de euros (ME) no quarto trimestre de 2011, com a subida de custos e a conjuntura macro adversa a contrariarem o leve crescimento das vendas, anunciou a empresa, que mantém uma forte geração de cash flow.

Adiantou que as vendas totais aumentaram 3 pct para 392 ME, o que "resulta essencialmente do crescimento das vendas de papel fino de impressão e escrita não revestido (papel UWF), possibilitado pelo aumento de produção proveniente da nova fábrica de papel, e pelo crescimento da produção de energia", referiu a Portucel, em comunicado.

Os analistas do Millennium Investment Banking referiram que "o crescimento homólogo (das vendas) foi suportado pelo aumento das vendas e do preço do papel, apesar da redução do mix de preço de uma maior proporção de vendas nos mercados emergentes e quebra das vendas de pasta de papel, devido a uma maior integração".

Em finais de 2009, a Portucel inaugurou uma nova máquina de papel em Setúbal, que lhe permitiu duplicar a sua capacidade instalada para 1,55 milhões de toneladas por ano.

A Portucel referiu que esta nova fábrica "atingiu, no final de 2011, 97 pct da sua capacidade nominal, produzindo cerca de 485 mil toneladas de papel", permitindo-lhe "registar um aumento de 7 pct na quantidade de papel colocada no mercado".

O EBITDA--Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization desceu 13 pct para 97,1 ME.

A média das estimativas de quatro analistas consultados pela Reuters estimavam que o lucro trimestral da Portucel tivesse tido uma queda homóloga de 22,5 pct para 43,6 ME, que as receitas recuassem 3 pct para 368,7 ME e o EBITDA descesse 15 pct para 94,4 ME.

"Os custos tiveram uma evolução desfavorável em relação ao ano de 2010, devido ao aumento verificado no preço médio do mix de madeira e nos produtos químicos, especialmente ao longo do primeiro semestre", explicou a Portucel.

Realçou que "os resultados operacionais tiveram um decréscimo de 4,2 pct parcialmente devido ao facto de os resultados de 2010 terem sido positivamente afectados pela reversão de provisões ocorridas nesse ano".

Justificou a subida de alguns custos fixos de produção, como as despesas de manutenção e com pessoal, com as paragens na produção em 2011 e 2010.

"O aumento verificado nas despesas com pessoal deveu-se essencialmente ao agravamento do custo com o fundo de pensões e a custos associados ao redimensionamento do quadro com pessoal", acrescentou.

A Portucel é o maior produtor europeu de pasta de papel BEKP -- Bleached Eucalyptus Kraft Pulp -- e de papéis finos UWF.

Portugal está sob um recessivo 'bailout' de 78.000 ME e, segundo os termos deste programa de ajuda externa, o país terá de cortar o défice público para 5,9 pct do Produto Interno Bruto (PIB) em 2011, visando os 4,5 pct em 2012 e os 3 pct em 2013.

Contudo, estas duras medidas têm um efeito recessivo imediato e, segundo o Banco de Portugal (BP), a economia portuguesa, após a contracção de 1,6 pct, deverá aprofundar a recessão em 2012 com o PIB a contrair-se 3 pct e terá apenas uma virtual estagnação em 2013.

CRESCIMENTO PORTUCEL CONTINUA 'FORA DE PORTAS'

A Portucel, que tem planos de expansão no Brasil, Moçambique e Uruguai, tem referido que a sua estratégia de crescimento está focada no estrangeiro, já que a floresta portuguesa não permite mais aumentos de capacidade.

"Ao longo de 2011, mantiveram-se as dificuldades exógenas que têm impedido o Grupo de progredir com os projectos integrados de produção florestal e de pasta de eucalipto que gostaria de implementar na América Latina", disse a Portucel.

No ano passado, a Portucel suspendeu a instalação de uma fábrica de pasta de papel no Brasil, com capacidade anual de 1,3 e 1,5 milhões de toneladas, devido a alterações legais que limitam o acesso acesso a terrenos rurais brasileiros a empresas participadas maioritariamente por capital estrangeiro.

A Portucel, que não tem quantificado o nível estimado de 'capex' para os próximos anos, adiantou que continua na fase de florestação em Moçambique. Tem ainda um acordo preliminar com o Governo do Uruguai, estando, em ambos os casos, previstas fábricas com capacidades auais de, pelo menos, 1,0 milhão de toneladas.

No final de Dezembro, a dívida líquida da Portucel ascendia a 422,8 ME, menos 229,9 ME que no ano anterior, o "que resulta do efeito combinado da capacidade de geração de cash flow e da grande redução do nível de investimento, com a conclusão da fase de grandes projectos de 10 expansão e modernização dos activos do Grupo que teve lugar nos últimos anos".

A Portucel realçou que a sua capacidade de geração de cash flow, aliada a disponibilidades de 267,4 ME, linhas de financiamento contratadas de cerca de 80 ME, permite à empresa "fazer face às responsabilidades actualmente assumidas sem necessidade de recurso significativo ao mercado da dívida".

Numa nota de research, o Banco Espírito Santo de Investimento (BESI) realçou que "a queda do capex (menos 63 ME face a igual período em 2010), associada a um EBITDA sólido, permitiu à Portucel terminar o ano de 2011 com um rácio de alavancagem financeira de 1,2 vezes versus 1,7 vezes em 2010".

PORTUCEL AINDA AGRADA, APESAR QUEDA LUCRO 4TO TRI 2011

O BESI frisou que, apesar da queda do lucro nos últimos três meses de 2011 e à incerteza do sector, a Portucel continua undervalued' e é uma 'top pick' devido à sua elevada eficiência operacional, com uma margem EBITDA 13 pontos percentuais acima da média do sector, o facto de ser um 'player' integrado de pasta e papel e ter um yield de 'free cash flow' de de cerca de 17 pct em 2011.

"Acreditamos que a empresa tem condições para continuar a providenciar este nível de performance, nomeadamente no que diz respeito à geração de caixa", referiu Carlos Jesus, analista da Caixa Banco de Investimento, frisando: "a Portucel é um dos nossos títulos favoritos para 2012".

Foram negociadas 76.296 acções da Portucel, a subirem 0,89 pct para 1,816 euros. (Por Filipa Cunha Lima; Editado por Sérgio Gonçalves)