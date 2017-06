LISBOA, 31 Jan O PSI20 segue em terreno positivo, a beneficiar dos ganhos do BCP e das energéticas, mas os receios em relação a um eventual segundo 'bailout' impedem o índice de referência nacional de acompanhar o optimismo das praças europeias.

* O PSI20 sobe 0,29 pct para 5.317,39 pontos, com 15 títulos em alta, quatro em queda e um estável.

O próximo nível de resistência do PSI20 é nos 5.389 pontos, segundo os analistas técnicos do BPI, que aconselham uma postura vendedora aos investidores, explicando que "está em formação um dinamismo de queda de curto prazo".

Transaccionaram-se 49,1 milhões de acções ou 33,7 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

"O PSI20 está a ser pressionado pelos receios em relação a um eventual segundo bailout de Portugal, num dia em que as obrigações portugueses, a dois anos, atingiram juros recorde" afirmou Paulo Rosa, da Go Bulling.

* No mercado secundário de dívida soberana, as yields das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas, a dois anos, tocaram em máximos da era do euro acima dos 21 pct e as OT a 10 anos negoceiam ainda perto dos níveis recorde alcançados ontem, seguindo nos 16,5 pct de 17,4 pct ontem.

"O facto de se aguardar ainda um acordo final para a questão do perdão parcial da dívida grega está também a pressionar, porque Portugal está, de certo modo, umbilicalmente ligado à Grécia, ao contrário de países como a Irlanda", acrescentou.

* Na banca, o Millennium bcp soma 3,01 pct para 0,137 euros, a beneficiar ainda das expectativas em relação à "redefinição estratégica" em curso, com a possível entrada de novos accionistas chineses, disse Paulo Rosa.

Ontem, o BCP anunciou que o ex-Chief Executive Officer (CEO) do Santander-Totta, Nuno Amado, aceitou o convite de accionistas para concorrer à Presidência Executiva do BCP.

Na restante banca, o Banif avança 3,51 pct para 0,295 euros, enquanto o Banco Espírito Santo cai 0,65 pct para 1,238 euros e o BPI está estável nos 0,48 euros por acção, acompanhando a tendência positiva do sector a nível europeu.

* A puxar pelo índice lisboeta, o peso pesado Galp Energia soma 0,68 pct para 12,575 euros, a beneficiar do aumento do preço do petróleo causado pela tensão crescente no Golfo Pérsico, entre o Irão e as potências ocidentais, segundo traders.

* A Altri que lidera os ganhos na sessão, com uma valorização de 6,2 pct para 1,147 euros, a beneficiar dos bons resultados apresentados pela concorrente Portucel, que ganha 0,72 pct para 1,813 euros.

"Os números da Portucel deram algum conforto aos investidores e a Altri, que apresenta contas em breve, está a beneficiar disso", vincou aquele trader.

* Na Europa, os principais índices seguem com ganhos entre 0,59 e 1,53 pct, suportados no progresso das negociações na Grécia e nos resultados do Conselho Europeu de ontem.

* Da Cimeira Europeia saiu o 'Pacto de Disciplina Orçamental', visto como um passo na direcção de uma muito almejada união fiscal na Europa.

* Entretanto, o primeiro ministro grego Lucas Papademos falou em "progressos significativos" nas negociações da reestruturação da dívida grega, após semanas de impasse quanto ao envolvimento dos privados no perdão parcial daquela dívida.

* A taxa de juro das OT espanholas seguem estáveis em 4,81 pct e a congénere italiana recua para 6,02 pct de 6,11 pct ontem, dia em que o Tesouro italiano colocou 7.500 ME em OT a cinco e 10 anos, com uma descida das respectivas taxas face ao último leilão para estas maturidades.

* O euro valoriza 0,37 pct para 1,3181 dólares, devido ao maior optimismo quanto a um acordo de reestruturação da dívida grega..

* Do outro lado do Atlântico, os futuros do Dow Jones e do Nasdaq ganham cerca de 0,4 pct, a fazer antever uma abertura em alta de Wall Street.

Os investidores aguardam os resultados de empresas como a Exxon Mobil, Pfizer, Mattel, Anadarko Petroleum, Mastercard e Aon. Na frente económica, o destaque vai para os dados sobre o mercado de trabalho, no quarto trimestre de 2011, às 1330 TMG, e a confiança dos consumidores, em Janeiro de 2012, às 1500 TMG.

* O contrato do Brent para entrega em Março sobe 1,29 pct para 112,17 dólares e do Nymex ganha 1,27 pct para 100 dólares por barril.

(Por Filipe Alves; Editado por Patrícia Vicente Rua)