Por Patricia Vicente Rua

LISBOA, 31 Jan A produção do sector da construção em Portugal teve, em 2011, uma quebra homóloga record de 9,4 pct, devido à forte redução do investimento e às restrições financeiras do sector, impostos pelo 'bailout' a Portugal, anunciou a FEPICOP.

A Federação Portuguesa da Indústria da Construção e Obras Públicas (FEPICOP) realçou que "em 2011 assistiram-se a quebras de 17 pct na actividade na habitação, de 8,5 pct nos edifícios não residenciais e de 5,0 pct na engenharia civil".

"Em consequência da redução verificada em todos os segmentos da Construção, a produção do Sector caiu 9,4 pct, tratando-se da maior queda de que há memória", vincou, na análise de conjuntura do sector.

Adiantou que no segmento das obras públicas e em resultado da forte redução do investimento público, o montante global dos concursos abertos caiu 29,7 pct, em 2011, o que corresponde a uma contração de 1.200 milhões de euros (ME), face aos 4.300 ME postos a concurso em 2010.

No mesmo sentido, o consumo de cimento caiu 14 pct até Novembro de 2011 e a carteira de encomendas teve uma queda homóloga 13 pct, no quarto trimestre de 2011.

O sector da construção tem sido dos mais afectados pela crise económica em Portugal e dificuldades de acesso a financiamento, num contexto de congelamento do investimento público e retracção do consumo.

AUSÊNCIA OBRAS E DE FINANCIAMENTO 'ESTRANGULAM' EMPRESAS

A situação financeira das empresas continua a deteriorar-se, a par da confiança dos empresários, reflectindo, por um lado, a falta de obra e, por outro, os constrangimentos financeiros que têm vindo a afectar o sector.

"Relativamente aos principais condicionantes financeiros, são apontados os elevados encargos financeiros, a elevada carga fiscal, os atrasos nos pagamentos do Estado e as dificuldades de obtenção de financiamentos", explicou a FEPICOP.

Os bancos portugueses viram o seu acesso ao financiamento no mercado 'wholesale' barrado, devido à crise financeira internacional, numa altura em que Portugal tem em curso um duro e recessivo programa de austeridade, como contrapartida do resgate externo de 78.000 milhões de euros (ME).

DESEMPREGO NO SECTOR EM MÁXIMOS HISTÓRICOS

O número de desempregados oriundos do setor da Construção alcançou um novo máximo histórico, de 78.000 mil nos centros de emprego, em Novembro de 2011.

"São mais 9.000 no número de desempregados da Construção, no espaço de um ano", referiu a FEPICOP.

Um número que poderá aumentar, caso o Governo aceite o pedido da federação para que as construtoras sejam declaradas, com um todo, sector em reestruturação, beneficiando assim do alargamento das quotas de acesso ao subsídio de desemprego em caso de rescisão amigável.

Este 'bailout' da União Europeia (UE) e do Fundo Monetário Internacional (FMI) visa corrigir a grave situação orçamental de forma a convergir o défice público dos 9,8 pct em 2010 para os 3 pct do PIB em 2013.

Em 2011, o défice terá fixado em 4 pct mas com uma receita 'one-off' oriunda da transferência de 6.000 ME de fundos de pensões da banca, caso contrário ter-se-ia fixado em 7,5 pct -- tornando muito exigente cumprir a meta de 4,5 pct para 2012.

Contudo, as duras medidas têm um efeito recessivo imediato e, segundo o Banco de Portugal (BP), a economia portuguesa, após a contracção de 1,6 pct, deverá aprofundar a recessão em 2012 e terá apenas uma virtual estagnação em 2013. (Por Patricia Vicente Rua; Editado por Sergio Gonçalves)