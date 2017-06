* Prejuízos por transferência fundos pensões Estado, Grécia e provisões 'bad loans'

* BPI divulga resultados 2 Fev depois fecho Bolsa

* Millennium bcp e BES reportam resultados 3 Fev após fecho Bolsa

Por Sergio Goncalves

LISBOA, 1 Fev O bancos cotados de Portugal terão tido prejuízos recorde no quarto trimestre de 2011, todos penalizados por fortes imparidades 'one-off' com a transferência de fundos de pensões para o Estado e alguns também castigados pela exposição à Grécia e provisões extraordinárias de crédito, segundo analistas.

A média das estimativas de analistas aponta para que, entre Outubro e Dezembro de 2011, o Millennium bcp tenha tido um prejuízo de 629 milhões de euros (ME) contra o lucro de 84 ME no período homólogo, mas alguns admitem que o banco até pode ter um prejuízo muito superior a 900 ME, caso imponha um 'hair cut' de 65 pct da sua exposição à dívida da Grécia.

Os analistas prevêem, em média, que o Banco Espírito Santo (BES) terá tido um prejuízo trimestral de 150 ME versus o lucro de 105 ME no mesmo trimestre de 2010, enquanto o BPI é visto ter um prejuízo de 175 ME contra o lucro de 40 ME.

"Começando no quarto trimestre de 2011, os próximos cinco trimestres de divulgação de resultados pelos bancos de Portugal prometem ser leituras muito desafiantes, já que têm de reagir a uma série de eventos 'one-off' e novas directrizes prudenciais", referiu Kato Mukuru, analista do Citi, no seu preview.

Em Dezembro último, 16 bancos portugueses transferiram 6.000 ME dos seus fundos de pensões para a Segurança Social, de forma a permitir ao Estado encaixar uma receita extraordinária e colocar o défice público de 2011 nos 4 pct do Produto Interno Bruto (PIB), abaixo da meta de 5,9 pct.

Contudo, antes de transferir os fundos de pensões, o Governo pediu aos bancos que reduzissem a taxa de desconto para calcular o 'Net Present Value' das suas obrigações futuras para 4 pct dos anteriores 5 pct, o que implicou perdas enormes para os bancos.

A Keefe, Bruyette & Woods (KBW) estima que, por causa desta transferência, o Millennium bcp -- maior banco privado português em activos -- terá contabilizado uma imparidade 'one off' antes de impostos de 245 ME, o BPI uma de 100 ME e o BES uma de 80 ME.

Adicionalmente, o Millennium bcp e o BES -- segundo maior banco português em activos -- terão sido obrigados a provisionar elevados montantes relativos a 'bad loans', na sequência de uma inspecção da 'troika' às carteiras de crédito dos bancos.

Carlos Peixoto, analista do BPI, estima que o Millennium bcp terá feito uma provisão extraordinária de 337 ME e o BES uma de 104 ME. O BPI não teve de constituir qualquer provisionamento.

Segundo analistas, a exposição à dívida soberana da Grécia terá agravado mais o quadro negativo dos resultados trimestrais do BCP e do BPI -- terceiro maior banco cotado de Portugal.

O Espírito Santo Investment Bank prevê que o Millennium bcp terá aumentado o 'haircut' da dívida grega de 21 pct para 50 pct, implicando mais uma imparidade de 200 ME, bem como terá feito oS 50 pct remanescentes do 'write-down' do 'goodwill' da sua subsidiária bancária na Grécia que se situa em 147 ME.

"Mas, se o BCP usar um 'haircut' de 65 pct da dívida grega, então a 'imparidade' será muitíssimo alta e o próprio prejuízo do banco no trimestre até pode superar muito os 900 ME", disse um analista que não quis ser identificado.

Por sua vez, o Citi assume que o BPI reconheceu uma imparidade de 226 ME para a sua exposição à dívida grega, ou 60 pct do seu valor nominal. No entanto, alguns analistas realçaram que, à semelhança de trimestres anteriores, o BPI poderá não levar esta imparidade ao 'bottom line' e apenas a 'equity', podendo permitir ao banco até apresentar um tímido lucro. O BES não está exposto à Grécia.

Segundo analistas, há grande expectativa sobre se estes bancos dão indicações quanto aos seus planos de recapitalização, após a Autoridade Bancária Europeia ter identificado que a banca portuguesa tem de reforçar os seus capitais em 7.000 ME para atingir um core-Tier 1 de 9 pct em Junho de 2012.

O Millennium bcp e o BPI já anunciaram que analisarão todos os instrumentos para se recapitalizarem, incluindo o recurso à linha de 12.000 ME contida nos 78.000 ME do resgate financeiro de Portugal. O BES tem reiterado a sua preferência por um reforço do capital por meios próprios e/ou de mercado.

Os analistas frisaram que os bancos portugueses, a braços com uma crise das dívidas soberanas do sul da Europa e a enfrentarem uma recessão económica em Portugal, apenas terão tido 'bons ventos' nas suas operações externas.

Os bancos de Portugal, que estão a desalavancar por imposição da 'troika', têm estado muito dependentes do 'funding' do Banco Central Europeu (BCE), sendo esta outra questão que atrai a atenção dos analistas.

Os analistas referiram que, apesar do aumento dos spreads de crédito, a subida das taxas dos depósitos terá pressionado a linha das receitas, obrigando os bancos a focarem-se mais no corte de custos.

Segundo a média de estimativas dos analistas, no quarto trimestre de 2011, a margem financeira do Millennium bcp terá caído 10 pct para 381 ME, enquanto a do BES terá subido 10 pct para 297 ME e a do BPI aumentado 14 pct para 297 ME.

As acções do Millennium bcp estão a subir 1,48 pct, as do BES a ganhar 0,16 pct e as do BPI a descerem 0,62 pct.

Seguem tabelas de estimativas:

(milhões de euros)

MILLENNIUM BCP

4to tri 2011 Ano 2011

Res. líq. Margem fin. Res. líq. Margem fin. KB&W -764 378 -705 1.575 BPI -564 380 -786 1.577 Espirito Santo -559 386 -499 1.583 ------------------------------------------------------------

MÉDIA -629 381 -663 1.578 ------------------------------------------------------------

BANCO ESPÍRITO SANTO

4to tri 2011 Ano 2011

Res. líq. Margem fin. Res. líq. Margem fin.

Millennium IB -194,4 307,8 -56,6 1.182 BPI -153 286 -15 1.160 KB&W -152 295 -43 1.169 Citi -99,5 299 15,5 1.173,3 ------------------------------------------------------------ MÉDIA -150 297 25 1.171 ------------------------------------------------------------

BPI

4to tri 2011 Ano 2011

Res. líq. Margem fin. Res. líq. Margem fin. Espirito Santo 7 138 108 578 Citi -295,6 155,5 -195 597 KB&W -237 136 -135 559 ------------------------------------------------------------

MÉDIA -175 143 -74 578 ------------------------------------------------------------

(Por Sérgio Gonçalves; Editado por Filipa Cunha Lima)