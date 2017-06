LISBOA, 1 Fev A bolsa portuguesa segue em alta mais ligeira do que a das pares na Europa, onde persiste o optimismo quanto a um acordo para a reestruturação da dívida grega, com as yields soberanas de Portugal a recuar dos máximos recentes, segundo dealers.

"Isto (ganhos nas praças europeias) reflecte a forma como os investidores se estão a posicionar face aos anúncios (Grécia). Os dados económicos favoráveis na China estão definitivamente a ajudar os mercados", disse Veronika Pechlaner, do Ashburton 'European equity fund'.

"O mercado está a pensar que algo vai ser acordado na Grécia, mas ainda não sabemos o que vai ser dito nem quão credível será qualquer anúncio", acrescentou.

O primeiro ministro grego, Evangelos Venizelos, disse que as negociações com os credores privados estão "à distância de uma formalidade" rumo a um acordo para a reestruturação da dívida grega, que é fundamental para evitar um default que teria sérias implicações no sistema financeiro europeu.

* As principais bolsas europeias sobem até 2,2 pct, em máximos de seis meses, com os bancos italianos a liderarem os ganhos do sector na Europa.

A dar suporte adicional aos mercados bolsistas, a actividade insustrial chinesa cresceu, em Janeiro, para 50,5, acima dos 49,5 previstos pelos analistas.

* O índice de referência nacional PSI20 sobe 0,06 pct para 5.328,13 pontos, com 13 títulos em alta e sete em queda, tendo-se negociado 56 milhões de acções, ou 100,8 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

* O próximo nível de resistência do PSI20 está nos 5.389 pontos, segundo os analistas técnicos do BPI, que aconselham uma postura vendedora aos investidores, explicando que "está em formação um dinamismo de queda de curto prazo".

* Na banca, o Millennium bcp soma 0,74 pct para 0,136 euros e o Banif ganha 1,37 pct para 0,295 euros, enquanto o Banco Espírito Santo recua 0,16 pct para 1,261 euros e o BPI cai 0,42 pct para 0,478 euros.

O índice europeu DJ Stoxx para o sector da banca avança 2,73 pct.

* A liderar os ganhos, a Brisa valoriza 2,32 pct para 2,292 euros e a Galp Energia avança 1,78 pct para 12,555 euros.

* Portugal regressou hoje ao mercado primário de dívida soberana, tendo colocado o máximo do intervalo indicativo de 1.500 ME em Bilhetes de Tesouro (BT) a 3 e 6 meses, com as taxas médias ponderadas (TMP) a cairem face aos leilões anteriores.

* No mercado secundário de dívida soberana, as yields das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas a 10 anos seguem a cair para 15,7 pct de 16,5 pct ontem.

* A taxa de juro das OT espanholas cai para 4,69 de 4,76 pct ontem e a das italianas recua para 5,77 pct de 5,97 pct.

* O euro aprecia 0,66 pct para 1,3169 dólares, a beneficiar do optimismo nos mercados bolsistas..

* Do outro lado do Atlântico, os futuros do Dow Jones sobem 0,68 pct e os do Nasdaq ganham 0,52 pct, apontando para uma abertura em alta de Wall Street, com os investidores a aguardarem os dados de Janeiro sobre o sector industrial norte-americano e o emprego no sector privado.

* O contrato do Brent para entrega em Março sobe 0,89 pct para 111,99 dólares e do Nymex ganha 0,24 pct para 98,71 dólares por barril.

(Por Filipa Cunha Lima; Editado por Sérgio Gonçalves)