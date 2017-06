LISBOA, 2 Fev O terceiro maior banco cotado português BPI teve um prejuízo de 204 milhões de euros (ME) em 2011 contra o lucro de 185 ME em 2010, penalizado por imparidades 'one off' resultantes da exposição à dívida soberana da Grécia e à transferência de fundos de pensões para o Estado, segundo o BPI.

"O prejuizo deve-se sobretudo devido ao impacto de imparidades resultantes da exposição à divida da Grécia e da transferência do fundo de pensões para o Estado", disse o Chief Executive Officer (CEO) do BPI, Fernando Ulrich.

O BPI referiu que contabilizou uma imparidade de 71 ME devido àquela transferência de fundos de pensões e outra de 339 ME devido a ter títulos de dívida pública grega.

O CEO referiu que, mesmo após os impactos 'one-off' negativos, o BPI fechou 2011 com um rácio core-Tier 1 de 9,5 pct contra 8,7 pct em 2010.

"Este valor de rácio (core-cpaital no final de 2011) é significativamente superior aquele que tinhamos antes da crise financeira se ter desencadeado, o que é visível pelo core-Tier 1 entre 2004 e 2007 se ter situado em média nos 5,6 pct", afirmou Fernando Ulrich.

O BPI frisou que, excluindo impactos extraordinários, registou um lucro líquido de 115,9 ME face a 154,9 ME no ano anterior.

Adiantou que a margem financeira desceu 13,2 pct para 576,8 em 2011, tendo as comissões descido 5,4 pct para 297 ME e os ganhos de trading aumentado uns ligeiros 0,1 pct para 97,4 ME.

Os analistas tinham estimativas muito díspares quanto ao resultado líquido do BPI em 2011, variando entre um lucro de 108 ME, caso o banco não levasse ao 'bottom line' a imparidade da sua exposição à dívida da Grécia, e um prejuízo annual de 195 ME se esta imparidade fosse levada a resultados.

O BPI é o primeiro banco a divulgar contas em Portugal, prevendo os analistas que a banca portuguesa tenha tido fortes imparidades extraordinárias devido àquela transferência de fundos de pensões, bem como alguns tenham sido castigados pela exposição à Grécia e provisões extraordinárias de crédito.

Em Dezembro último, 16 bancos portugueses transferiram 6.000 ME dos seus fundos de pensões para a Segurança Social, de forma a permitir ao Estado encaixar uma receita extraordinária e colocar o défice público de 2011 nos 4 pct do Produto Interno Bruto (PIB), abaixo da meta de 5,9 pct.

Contudo, antes de transferir os fundos de pensões, o Governo pediu aos bancos que reduzissem a taxa de desconto para calcular o 'Net Present Value' das suas obrigações futuras para 4 pct dos anteriores 5 pct, o que implicou perdas enormes para os bancos.

A 'troika', na sequência de uma inspecção às carteiras de crédito, obrigou alguns bancos a constituirem provisões adicionais para 'bad loans', mas o BPI não teve de fazer qualquer provisionamento adicional. (Por Sérgio Gonçalves; Editado por Filipa Cunha Lima)