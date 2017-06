LISBOA, 2 Fev O Governo deu o 'OK' para a China State Grid e a Oman Oil comprarem 40 pct da REN-Redes Energéticas Nacionais, no âmbito de uma privatização prevista no 'bailout' a Portugal, disse Luis Marques Guedes, secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros. "Foi aprovada a alienação de 40 pct da REN. Os adquirentes seleccionados são a China State Grid para 25 pct do capital social e a Omã Oil para 15 pct", disse no briefing do Conelho de Ministros.

O Estado português detém actualmente 51 pct da REN, que é a operadora das redes de transporte de electricidade em alta tensão e de gás natural em alta pressão de Portugal.

O maior accionista privado da REN-Redes Energéticas Nacionais é a EGF-GCF (Logoplaste) com 8,4 pct, seguido da Gestmin com 5,6 pct, sendo que a EDP-Energias de Portugal, a espanhola Red Eléctrica e a Oliren têm, cada uma, cinco pct.

A alienação de 40 pct da REN faz parte de um ciclo de privatizações em Portugal, visando liberalizar e aumentar a concorrência neste sector -- uma das exigências da 'troika' no 'bailout' de 78.000 milhões de euros (ME) da União Europeia (UE) e do Fundo Monetário Internacional (FMI).

No final de 2011, o Estado português escolheu a China Three Gorges (CTG) para a compra de uma fatia de 21,35 pct da EDP, num negócio que envolve linhas de financiamento de 2.000 ME face a uma dívida de 16.600 ME da EDP.

O Governo pôs fim às 'golden-shares' e direitos especiais que o Estado tinha em cotadas como a EDP e a Portugal Telecom (PT) e quer privatizar parcelas ou todo o capital de empresas como a Galp Energia, TAP-Air Portugal, ANA, CTT, Águas de Portugal e a um canal da televisão pública RTP. (Por Filipa Cunha Lima; Editado por Sérgio Gonçalves)