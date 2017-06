LISBOA, 2 Fev A bolsa portuguesa fechou em alta, a acompanhar a Europa, suportada nos ganhos do Millennium bcp, Banco Espírito Santo e Jerónimo Martins , numa sessão em que as yields da dívida pública portuguesa continuaram a descer.

* O índice de referência nacional PSI20 ganhou 0,62 pct para 5.393,16 pontos, com oito títulos em queda, 11 em alta e um estável, tendo-se negociado 98,7 milhões de acções, ou 83,2 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

* Na banca nacional, o BPI, que apresentou hoje resultados de 2011, a seguir ao fecho dos mercados, desvalorizou 2,09 pct para 0,468 euros por acção.

O banco liderado por Fernando Ulrich teve um prejuízo de 204 ME em 2011 contra o lucro de 185 ME em 2010, penalizado por imparidades 'one off' resultantes da exposição à dívida soberana da Grécia e à transferência de fundos de pensões para o Estado.

Os outros bancos cotados fecharam em terreno positivo, em linha com o sector na Europa, com o Millennium bcp a subir 1,44 pct para 0,141 euros por acção e o Banco Espírito Santo a valorizar 2,44 pct para 1,3 euros. Já o Banif ganhou 0,34 pct para 0,297 euros.

* Também a destacar-se pela positiva, a retalhista Jerónimo Martins ganhou 1,84 pct para 12,99 euros e a Brisa subiu 2,17 pct para 2,351 euros por acção.

* Por sua vez, a REN-Redes Energéticas Nacionais valorizou 0,72 pct para 2,091 euros, no dia em que o Governo aprovou a venda de 40 pct do capital à chinesa State Grid e à Oman Oil, com um prémio elevado.

* A Galp Energia contribuiu também para a valorização do PSI20, com uma subida de 1,89 pct para 12,94 euros por acção, apesar da queda dos preços do petróleo, em Londres e Nova Iorque.

* O contrato do Brent para entrega em Março recya 0,3 pct para 111,30 dólares e do Nymex cede 2,05 pct para 95,62 dólares por barril, devido ao aumento, superior ao previsto, dos inventários de petróleo e combustíveis dos EUA.

* A impedir maiores ganhos no índice nacional, EDP-Energias de Portugal recuou 1,57 pct para 2,195 euros e a Portugal Telecom continua em mínimos desde Outubro de 2010, tendo tombado 0,13 pct para 3,755 euros.

Segundo traders, a PT continua a ser penalizada pelos sucessivos cortes no rating, sempre ligado ao da República, bem como pelas incertezas em relação à reestruturação da sua participada brasileira Oi.

* Na Europa, as principais bolsas assumiram uma tendência após a divulgação dos números do desemprego nos Estados Unidos, tendo encerrado a valorizar entre 0,27 pct e 0,87 pct, em máximos de seis meses. Beneficiaram também da notícia das negociações para uma fusão entre as britânicas Xstrata e Glencore.

* Os investidores estão ainda à espera de um acordo para o perdão parcial da dívida grega.

O primeiro ministro grego, Evangelos Venizelos, disse que as negociações com os credores privados estão "à distância de uma formalidade" rumo a um acordo para a reestruturação da dívida grega, que é fundamental para evitar um default que teria sérias implicações no sistema financeiro europeu.

* No mercado secundário de dívida soberana, as yields das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas a 10 anos continuam a recuar, para 14,986 pct, face aos 15,5 pct após o leilão de ontem. Esta semana, tocaram novos máximos desde a adesão do país aos euro, devido a receios que Portugal possa ser o próximo país, a seguir à Grécia, a necessitar de um segundo pacote de ajuda.

O Tesouro português voltou, ontem, ao mercado primário de dívida soberana para colocar o máximo do intervalo indicativo de 1.500 ME, em Bilhetes de Tesouro (BT), a 3 e 6 meses, com as taxas médias ponderadas (TMP) a cairem face aos leilões anteriores.

* A taxa de juro das OT espanholas subiram para 4,752 pct de 4,65 pct ontem, enquanto as italianas aliviam para 5,617 pct versus 5,70 pct na sessão anterior.

* O euro cede 0,05 pct para 1,3154 dólares, a corrigir das subidas de ontem, onde o optimismo em relação a um acordo para a reestruuração da dívida grega animou a moeda europeia.

* Em Wall Street, o Dow Jones recua 0,22 pct e o Nasdaq ganha 0,25 pct, a beneficiar dos números do desemprego, inferiores ao esperado.

O discurso do presidente da Reserva Federal (Fed), Ben Bernanke, perante o Congresso norte-americano, também animou os mercados, tendo garantido que tudo fará para impedir que a crise da dívida soberana europeia afecte os EUA.. (Por Filipe Alves; Editado por Filipa Cunha Lima)