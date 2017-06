(Acrescenta citações e background)

Por Filipa Cunha Lima

LISBOA, 2 Fev O Estado vai encaixar 592 milhões de euros (ME) com a venda de 40 pct da REN-Redes Energéticas Nacionais, tendo a China State Grid sido seleccionada para comprar 25 pct e a Omã Oil 15 pct, pagando prémios elevados por estas posições, segundo a secretária de Estado do Tesouro e Finanças.

Maria Luís Albuquerque referiu que a China State Grid pagará 2,9 euros por cada acção da REN e a Omã Oil 2,56 euros, sendo que a empresa chinesa tem o compromisso de bancos chineses para providenciarem linhas de financiamento de 1.000 ME à REN "a taxas de juro competitivas".

Assim, a empresa chinesa pagará um montante total de 387,15 ME e a omanita de 205,06 ME.

"O Estado português irá assim receber um valor global de 592,21 ME pela participação de 40 pct a ser alienada, o que corresponde a cerca 150 ME acima do valor de mercado actual da empresa. Corresponde a um premio médio de 33,8 pct", disse Maria Luís Albuquerque.

Explicou que "o resultado é particularmente satisfatório, pelo encaixe financeiro que proporciona, na medida em que tem um prémio muito significativo para posições que são minoritárias e que não conferem controlo a qualquer das entidades que agora entram no capital da REN".

"Nós estamos de facto muito satisfeitos com o sucesso desta privatização", afirmou a secretária de Estado.

As acções da REN estão a subir 1,16 pct para 2,1 euros.

SUCESSO PRIVATIZAÇÃO REN MOSTRA CONFIANÇA INVESTIDORES

O ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, referiu que esta operação mostra a maior confiança de investidores estrangeiros em Portugal, salientando: "esta privatização não só salvaguarda o interesse nacional, como também melhora as condições de financiamento da própria economia".

"O reforço do financiamento tem um aspecto importante numa altura como estamos a ver hoje em dia", afirmou Santos Pereira.

"O sucesso da privatização é o sucesso da própria economia nacional no sentido em que prova que existe confiança dos investidores estrangeiros na economia nacional e existe confiança nas empresas nacionais", acrescentou.

O Governo hoje deu o 'OK' para a China State Grid e a Oman Oil comprarem aqueles 40 pct da REN, no âmbito de uma privatização prevista no 'bailout' a Portugal.

O Estado português detém actualmente 51 pct da REN, que é a operadora das redes de transporte de electricidade em alta tensão e de gás natural em alta pressão de Portugal.

O maior accionista privado da REN-Redes Energéticas Nacionais é a EGF-GCF (Logoplaste) com 8,4 pct, seguido da Gestmin com 5,6 pct, sendo que a EDP-Energias de Portugal, a espanhola Red Eléctrica e a Oliren têm, cada uma, cinco pct.

A alienação de 40 pct da REN faz parte de um ciclo de privatizações em Portugal, visando liberalizar e aumentar a concorrência neste sector -- uma das exigências da 'troika' no 'bailout' de 78.000 milhões de euros (ME) da União Europeia (UE) e do Fundo Monetário Internacional (FMI).

No final de 2011, o Estado português escolheu a China Three Gorges (CTG) para a compra de uma fatia de 21,35 pct da EDP, num negócio que envolve linhas de financiamento de 2.000 ME face a uma dívida de 16.600 ME da EDP.

O Governo pôs fim às 'golden-shares' e direitos especiais que o Estado tinha em cotadas como a EDP e a Portugal Telecom (PT) e quer privatizar parcelas ou todo o capital de empresas como a Galp Energia, TAP-Air Portugal, ANA, CTT, Águas de Portugal e a um canal da televisão pública RTP.

