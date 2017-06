(Acrescenta citações governador Banco Portugal)

Por Sergio Goncalves e Shrikesh Laxmidas

LISBOA, 3 Fev A Zona Euro e a moeda única estão sob ameaça de risco sistémico, sendo necessárias novas medidas, apesar dos passos importantes dados nos últimos meses pelos líderes europeus, disse o Governador do Banco de Portugal, para quem o "falhanço não é opção".

"Ainda é necessário implementar de forma decisiva novos procedimentos e mecanismos para tranquilizar os mercados quanto ao euro", adiantou Carlos Costa, numa conferência em Lisboa.

O também membro do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu (BCE) referiu que "o risco sistémico está a afectar a Zona Euro e a ameaçar uma das maiores proezas da Europa, a moeda única".

"A resposta inicial dos líderes europeus tem sido vagarosa mas, nos últimos meses, foram dados passos importantes no sentido de um modelo de 'governance' da união económica e monetária mais equilibrado e procuradas 'firewalls' eficazes", acrescentou.

Os líderes europeus acordaram, no final do ano passado, novas medidas de disciplina orçamental para os Estados-membro da zona euro, assim como 200.000 milhões de euros (ME) em empréstimos bilaterais com o Fundo Monetário Internacional (FMI), mas a oposição do Reino Unido impediu a alteração ao Tratado que permitia avançar com a tão almejada união fiscal.

O início de 2012 foi marcado pelo agravamento da crise de dívida soberana na Zona Euro, face à dificuldade da Grécia em chegar a acordo com os investidores privados para a reestruturação da sua dívida, num acordo crucial para evitar um 'default' daquele país.

Os mercados têm-se ressentido dos receios que Portugal possa a ser o próximo país a necessitar de um segundo pacote de ajuda, embora o Executivo liderado pelo Primeiro Ministro, Pedro Passos Coelho, tenha recorrentemente negado tal hipótese.

Portugal está sob um 'bailout' de 78.000 ME da União Europeia (UE) e do FMI, que prevê duras medidas de austeridade que o Governo prevê leve a economia portuguesa a uma contração de dois anos para voltar ao crescimento em 2013.

Os termos do resgate obrigam Portugal a cortar o seu défice público para 5,9 pct do Produto Interno Bruto (PIB) em 2011 dos 9,1 pct de 2010, visando os 4,5 pct em 2012 e os 3 pct em 2013.

BANCOS PORTUGAL VÃO CUMPRIR METAS SOLVÊNCIA

O 'bailout' de Portugal inclui uma linha de 12.000 ME para a capitalização da banca, caso os bancos não consigam reforçar os seus capitais por meios próprios e/ou no mercado.

Carlos Costa realçou que os bancos portugueses estão a aumentar a sua solvência e reduzir gaps de liquidez, afirmando que "não há risco dos bancos portugueses falharem as metas de 'core capital'".

"Os bancos portugueses capitalizaram-se, ao longo destes dois anos, de forma significativa, aumentaram o seu capital em cerca de 27 pct, ao mesmo tempo que os riscos estavam sob control. A banca está mais robusta", afirmou.

Em Dezembro último, a Autoridade Bancária Europeia (EBA) anunciou que os bancos portugueses tinham de reforçar os seus capitais em 7.000 ME, não contando com recentes aumentos de capital já realizados, para atingir a meta de um core-Tier 1 de 9 pct em Junho de 2012.

Os bancos portugueses já tinham regras mais exigentes que os seus pares europeus -- o banco central impôs que atingissem um core-capital de 9 pct em 2011 e 10 pct em 2012.

Carlos Costa que as auditorias externas às carteiras de crédito dos bancos portugueses, realizadas recentemente com o patrocínio da 'troika', mostraram "que as diferenças encontradas não foram significativas, foram apenas cerca de 3 por mil em termos dos activos e em termos de core-tier 1 apenas uma ligeira diferença".

"Sob qualquer padrão internacional é um excelente resultado. Está em curso uma segunda fase do processo das inspecções aos bancos, que é no sentido de avaliar a sua resiliência face a uma degradação da conjuntura, que está a correr", referiu.

"A estratégia de desalavancagem dos bancos deverá continuar a focar-se na venda de activos e carteiras de crédito não 'core'", acrescentou Carlos Costa, salientando que a desalavancagem não pode prejudicar o financiamento da economia.

"Para o BP é muito importante que se assegure o correcto financiamento da economia porque este é o que há-de gerar o crescimento que é necessário para compensar os efeitos negativos da compressão da procura interna, que é o resultado naturalmente da austeridade", acrescentou.

RESULTADOS AFECTADOS 'ONE OFFS'

Carlos Costa realçou que os resultados dos bancos portugueses relativos a 2011 deverão ser "significativamente" afectados por eventos extraordinários, como a transferência dos seus fundos de pensões para a esfera do Estado, mas a banca fica em melhor posição para enfrentar a conjuntura adversa.

Alguns bancos portugueses terão tido prejuízos no quatro trimestre de 2011 com a transferência de fundos de pensões para o Estado, o reconhecimento de algumas imparidades de diferenças de tratamento contabilístico, a necessidades de criar almofadas de capital para registarem potenciais imparidades sobre soberanos levou a que alguns tivessem tido prejuízos.

"Estes efeitos 'one-off' penalizaram os resultados em 2011, mas implicam balanços mais robustos para a frente". Estes resultados negativos têm de ser expurgados dos factos excepcionais, se os queremos ler numa perspectiva de médio prazo", disse o governador.

"Retiranto esses factores, os bancos portugueses têm resultados positivos, embora baixos, e estão muito mais robustos para fazer face às dificuldades que resultam de uma conjuntura economica menos positivo pois os bancos pois o crescimentoio da economia portuguesa vai ser negativo", acrescentou.

O BPI foi, ontem, o primeiro banco a divulgar as suas contas de 2011. O terceiro maior banco cotado português teve um prejuízo de 204 ME em 2011 contra o lucro de 185 ME em 2010, penalizado por imparidades 'one off' resultantes da exposição à dívida soberana da Grécia e à transferência de fundos de pensões para o Estado.

Os analistas tinham estimativas muito díspares quanto ao resultado líquido do BPI em 2011, variando entre um lucro de 108 ME, caso o banco não levasse ao 'bottom line' a imparidade da sua exposição à dívida da Grécia, e um prejuízo annual de 195 ME se esta imparidade fosse levada a resultados.

Os concorrentes Banco Espírito Santo e Millennium bcp apresentam os seus resultados de 2011, hoje após o fecho de Bolsa. (Por Sérgio Gongalves e Shrikesh Laxmidas; Editado por Filipa Cunha Lima)