LISBOA, 3 Fev As subidas da Portugal Telecom, BPI e BES suportam a leve subida do índice PSI20, em linha com os pares europeus, estando a Mota-Engil a disparar 7 pct, após ter ganho 900 ME de obras em Áfica, segundo operadores.

* O índice de referência nacional PSI20 sobe 0,21 pct para 5.404,99 pontos, com 14 títulos em alta e 6 em quedas, tendo-se negociado 11,3 milhões de acções ou 16 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

"Destaque claro para a Mota-Engil influenciada pelas obras de ganhou em África e para a PT que recupera dos tombos recentes que a levaram a mínimos de 10 anos", frisou Pedro Lino, trader da Dif Broker.

* A maior construtora nacional Mota-Engil valoriza 6,74 pct para 1,109 euros, a beneficiar da adjudicação de um conjunto de obras em Áfricano valor de 900 ME.

* A Portugal Telecom recupera dos mínimos de uma década, alcançados recentemente, e ganha 2,26 pct para 3,84 euros, estando a Galp Energia sobe 0,35 pct para 12,985 euros.

* Já a EDP-Energias de Portugal cai 0,68 pct para 2,18 euros.

* Na banca nacional o cenário é indefinido com o Millennium bcp a cair 1,42 pct para 0,139 euros e o Banif a descer 0,34 pct, enquanto o BES sobe 0,38 pct para 1,305 euros e o BPI ganha 1,92 pct para 0,477 euros, apesar de ter apresentado ontem um prejuízo de 204 ME em 2011 contra o lucro de 185 ME no ano anterior.

Os resultados do banco foram penalizados por imparidades 'one off' resultantes da exposição à dívida soberana da Grécia e à transferência de fundos de pensões para o Estado.

Hoje, após o fecho de Bolsa, é a vez do Millennium bcp e do BES apresentarem as suas contas.

* Na Europa, os principais índices bolsistas inverteram das quedas da abertura e seguem em máximos de seis meses, com subidas entre 0,3 pct e 0,7 pct, animados com dados económicos da Zona Euro e do Reino Unido. Os investidores aguardam agora pelos números do emprego nos EUA.

"O 'rally' (nas bolsas europeias) tem continuado, e é possível assistirmos a um 'sell-off' caso os números do emprego nos EUA falhem as previsões dos analistas", disse Chris Beauchamp, analista do IG Index.

"Mas, caso não falhem por muito, acho que não haverá grande reacção", acrescentou.

* Os futuros do Nasdaq sobem 0,3 pct e os do Dow Jones avançam 0,15 pct, apontando para uma abertura positiva em Wall Street.

* No mercado secundário de dívida soberana, as yields das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas a 10 anos continuam a recuar dos máximos recentes e seguem em 14,8 pct face a 15,0 pct ontem.

Esta semana, as yields da dívida portuguesa alcançaram níveis recorde desde a adesão do país aos euro, devido a receios que Portugal possa ser o próximo país, a seguir à Grécia, a necessitar de um segundo pacote de ajuda.

* A taxa de juro das OT espanholas seguem estáveis nos 4,7 pct e as italianas nos 5,6 pct.

* O euro aprecia 0,24 pct para 1,3176 dólares, suportado ainda na expectativa de um acordo para a reestruuração da dívida grega. [D:nL5E8D31OI]

* O contrato do Brent para entrega em Março sobe 0,36 pct para 112,48 dólares e do Nymex ganha 0,71 pct para 97,04 dólares por barril, a recuperar do tombo de ontem.

O preço do petróleo reflectiu ontem o aumento, superior ao previsto, dos inventários de crude e combustíveis dos EUA. (Por Patricia Vicente Rua; Editado por Filipa Cunha Lima)