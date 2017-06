(Acrescenta informação, citações CEO. Altera lead.)

Por Filipe Alves

LISBOA, 3 Fev O segundo maior banco privado português em activos BES teve um prejuízo de 108,8 milhões de euros (ME) em 2011 face a um lucro de 557 ME em 2010, devido ao processo de desalavancagem em curso, anunciou o BES, que continua a não prever o recurso à linha de recapitalização estatal prevista no bailout a Portugal.

"O reforço das imparidades, necessário face ao agravamento da conjuntura económica, situou-se em 848,3 ME, montante que representa um aumento de 314,7 ME (mais 59 pct) em relação ao exercício de 2010", disse o BES em comunicado.

Os analistas tinham estimativas díspares quanto ao resultado do Banco Espírito Santo (BES), que variavam entre um lucro líquido de 15,5 ME e um prejuízo de 56,6 ME. Em 2010, o Banco Espírito Santo (BES) teve um lucro de 511 ME.

A margem financeira subiu 1,5 pct pct para 1.182 ME em 2011 face a 1.164 ME no ano anterior.

No final de 2011, o rácio Core Tier 1 do BES era de 9,2 pct face a 7,9 pct no ano anterior.

Em Dezembro último, a Autoridade Bancária Europeia (EBA) anunciou que os bancos portugueses tinham de reforçar os seus capitais em 7.000 milhões de euros (ME), não contando com recentes aumentos de capital já realizados, para atingir a meta de um core-Tier 1 de 9 pct em Junho de 2012.

Os bancos portugueses já tinham regras mais exigentes que os seus pares europeus -- o banco central impôs que atingissem um core-capital de 9 pct em 2011 e 10 pct em 2012.

BES PREPARA AUMENTO CAPITAL ESFG

O Chief Executive Officer (CEO) do BES reiterou a intenção de não recorrer a fundos estatais para se recapitalizar, estando a ser preparado um aumento de capital do do Espírito Santo Financial Group (ESFG) .

"Não contamos recorrer às linhas do Estado e estamos naturalmente a preparar um aumento de capital para a ESFG", disse o Chief Executive Officer (CEO) do BES, Ricardo Espírito Santo Salgado.

Realçou que "a solidez financeira do BES continuará a ser preferencialmente reforçada pelos seus próprios meios e pelos seus accionistas" e que "o BES prosseguirá a sua gestão financeira prudente e conservadora que lhe tem permitido evitar a subscrição de riscos mais penalizadores".

Acrescentou que o valor do aumento de capital da ESFG não está ainda definido, frisando: "os nossos parceiros do Credit Agricole e do Bradesco vão continuar a ser nossos parceiros".

Portugal está sob um 'bailout' de 78.000 ME da União Europeia (UE) e do Fundo Monetário Internacional (FMI), que inclui uma linha de 12.000 ME para a capitalização da banca, caso os bancos não consigam reforçar os seus capitais por meios próprios e/ou no mercado. (Por Filipe Alves e Sérgio Gonçalves; Editado por Filipa Cunha Lima)