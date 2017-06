(Acrescenta citações e background)

Por Sergio Goncalves

LISBOA, 3 Fev O plano de recapitalização do maior banco português em activos, Millennium bcp vai ter uma componente de cash call e alguns accionistas de referência querem subscrevê-lo e até aumentar a sua posição, disse o Chief Executive Officer (CEO) do BCP, que frisou o eventual interesse de novos accionistas.

"Temos um accionista de referência ou até mais do que um que acompanhará e reforçará a sua posição. Temos a recapitalização baseada em capitais privados e esse mesmo plano prevê recurso a capitais temporários (públicos)", disse Carlos Santos Ferreira, na apresentação dos resultados de 2011.

Adiantou que "o aumento de capital é destinando com direito de referência, à subscrição pelos actuais accionistas. Para além do concurso dos actuais accionistas, o BCP tem recebido manifestações (de interesse) que lhe permite contar com a participação de (novos) investidores de referência no futuro aumento do seu capital".

Contudo, Carlos Santos Ferreira escusou-se a fazer qualquer referência a eventual interesse de bancos chineses -- como o maior banco mundial ICBC com o qual o BCP tem uma parceria comercial -- ou de bancos brasileiros, que têm sido dados como podendo vir eventualmente a ser accionistas de referência.

Os analistas têm apontado como provável a entrada de novos accionistas, nomeadamente da China e Brasil, que pode ser feita através de um 'cash call'.

"Quanto a possíveis (novos) accionistas, penso que a prudencia manda que, quando algo de concreto existir, os orgãos próprios (do banco) comunicarão", disse o CEO do Millennium bcp.

"As negociações fazem-se e comunicam-se no fim", afirmou.

A expectativa de entrada de bancos chineses no BCP aumentou após a China Three Gorges ter pago um preço elevado de 2,7 mil ME pelos 21 pct que o Estado tinha na EDP, facilitando aos bancos e empresas portuguesas o acesso a financiamento junto da banca chinesa num valor que pode atingir os 8 mil ME.

Antes desta aquisição, responsáveis da China Three Gorges referiram especificamente conversas de bancos chineses com o BCP, sendo que o ICBC-Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) -- maior instituição financeira do mundo -- já tem uma parceria com o banco português para as suas redes globais.

A 'oil' estatal angolana Sonangol é o maior accionista do BCP com actualmente cerca de 15 pct e, segundo a Imprensa, o presidente de Angola José Eduardo dos Santos, disse ao primeiro ministro Pedro Passos Coelho, em Novembro, que a Sonangol está pronta para aumentar a sua posição. A Sonangol está autorizada a subi-la para 20 pct.

O CEO do Millennium bcp vincou que o core-capital do Milllennium bcp situou-se em 9,4 pct em Dezembro de 2011, um aumento substancial face aos 6,7 pct no fim de 2010.

No início de Dezembro de 2011, após testes à banca europeia, a EBA -- que impõe um core-Tier 1 de 9 pct em Junho de 2012 -- identificou uma necessidade de capital de 2.130 ME para o BCP.

Porém, esta avaliação não teve em conta o 'debt-to-equity swap' concluído dois meses antes e que reforçou o capital do banco em 405 ME, diminuindo assim o montante em falta para 1.725 ME.

No entanto, segundo analistas, o montante de necessidade de capital pode ascender a 3.000 ME pois áquele montante, têm de ser acrescidos 380 ME da imparidade que decorreu da inspecção das carteiras de crédito dos bancos portugueses, que a 'troika' concluiu em finais de Dezembro.

Os analistas têm referido que a falta de capital ainda se agravou pois o BCP transferiu 3.000 ME de fundos de pensões para o Estado.

Esta transferencia foi feita no âmbito de uma transferência promovida pelo Governo de 6.000 ME de fundos de pensões de vários bancos nacionais, que permitiu cortar o défice público de 2011 para 4 pct do PIB, abaixo do target de 5,9 pct. (Por Sérgio Gonçalves; Editado por Filipa Cunha Lima)